В Анкаре почтена память шехидов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре почтили память шехидов Отечественной войны Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter сообщило посольство Азербайджана в Турции.

Согласно информации, в 11:00 по местному времени (в 12:00 по бакинскому времени) перед нашим посольством в Анкаре минутой молчания была почтена память шехидов Отечественной войны Азербайджана.

"В посольстве мы почтили минутой молчания светлую память наших шехидов. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Шехиды - бессмертны, Родина - неделима", - говорится в публикации.

Отметим, что в Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих.

Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей.

В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 раненых военнослужащих.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)