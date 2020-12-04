Генсек ТЮРКПА поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) Алтынбек Мамаюсупов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает в пятницу Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент.

От имени Секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) и от себя лично сердечно поздравляю Вас и братский азербайджанский народ с исторической победой Азербайджана – освобождением исконных земель.

Азербайджан, территориальная целостность которого постоянно и однозначно поддерживается международной общественностью и на различных платформах, сам выполнил резолюции ООН, что служит наглядным примером его уважения к принципам международного права. ТЮРКПА в своих заявлениях в ходе военных действий неоднократно выражала поддержку справедливой позиции Азербайджана, в частности, решительно осудила ракетный обстрел гражданского населения в азербайджанских городах. Кроме того, лично я и другие сотрудники Секретариата, совершив поездки в города, подвергшиеся обстрелу, на месте ознакомились с последствиями ракетных атак, на основе полученных сведений подготовили соответствующий отчет и направили его в 12 международных межпарламентских организаций, с которыми сотрудничаем.

Победа Азербайджана – его большой военный и дипломатический успех. Естественно, в основе этой Победы лежат большой труд и неутомимая деятельность. Принятые под Вашим руководством меры, направленные на процесс государственного строительства в Азербайджане, улучшение экономического положения и социального благосостояния, наращивание военной мощи страны, укрепление народного согласия, сыграли большую роль в одержанной славной победе. Восстановление исторической справедливости еще раз продемонстрировало солидарность азербайджанского народа и поддержку им своего государства. Празднование Вашим Распоряжением ежегодно 8 ноября в Азербайджане как Дня Победы увековечит эту несравненную победу, имеющую исключительное значение для братского азербайджанского народа.

Уважаемый господин Президент, в результате этой Победы люди, на протяжении долгого времени лишенные возможности жить на своих землях, смогут вернуться в родные края. Уверен, что на освобожденных землях вновь возродится жизнь, и в короткий срок эти места станут одним из привлекательных туристических направлений в регионе. Пользуясь случаем, также с удовольствием довожу до Вашего внимания желание нашей организации провести в ближайшем будущем некоторые из запланированных мероприятий на освобожденных землях.

Еще раз поздравляю Вас с Большой Победой, желаю азербайджанскому народу мира и процветания, выражаю Вашему превосходительству глубокое уважение и почтение".