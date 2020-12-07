Президент Ильхам Алиев: Сдача в эксплуатацию ТАР еще более упрочит итальяно-азербайджанские связи

БАКУ/Trend/ - Сдача в эксплуатацию ТАР еще более упрочит итальяно-азербайджанские связи.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии Этторе Розато.

«Сегодня итальяно-азербайджанские связи успешно развиваются и в политической, и в экономической, и во всех других сферах. Вам также известно, что Италия является первым торговым партнером Азербайджана. В прошлом году наш торговый оборот достиг 6 миллиардов долларов. Значительная его часть относится к энергетическим ресурсам. Однако я считаю, что в предстоящие годы особый вес в наших связях будет принадлежать также ненефтяному сектору. Что касается энергетического сектора, то, как вам известно, в ближайшем будущем будет сдан в эксплуатацию проект ТАР, что, несомненно, еще более упрочит итальяно-азербайджанские связи», - сказал глава государства.