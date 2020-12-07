Глава МИД Азербайджана встретился с региональным директором МККК

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов седьмого декабря принял находящегося с визитом в Азербайджане регионального директора по Европе и Центральной Азии Международного комитета Красного Креста (МККК) Мартина Шуэппа.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД, проинформировав в ходе встречи противоположную сторону о шагах, предпринятых для стабилизации ситуации в регионе после совместного заявления, подписанного президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября, министр Джейхун Байрамов отметил, что совместным заявлением был обеспечен режим прекращения огня, прекращены боевые действия и оккупированные ранее Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы были возвращены под контроль Азербайджана мирным путем. Было подчеркнуто, что реализация совместного заявления открыла новые возможности для мира, безопасности и сотрудничества в регионе.

С учетом сложившейся в регионе ситуации, была выражена надежда на то, что МККК внесет свой позитивный вклад в дело по улучшению условий жизни всех людей на территориях, затронутых армяно-азербайджанским конфликтом, и обеспечению мирного сосуществования.

В свою очередь Мартин Шуэпп высоко оценил сформировавшееся за прошедшие годы сотрудничество между Азербайджаном и МККК, а также шаги, предпринятые Азербайджаном для соблюдения норм международного гуманитарного права, что составляет основу мандата организации. Он предоставил информацию о работе, проделанной для решения соответствующих вопросов, связанных с мандатом МККК, вытекающих из совместного заявления от 10 ноября.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и МККК, а также обсудили пути дальнейшего повышения эффективности деятельности МККК в нашей стране.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)