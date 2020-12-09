Иран готов участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - президент Ирана Хасан Рухани

БАКУ /Trend/ - Иран готов участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом президент Ирана Хасан Рухани сказал на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, сообщает в среду Trend.

Рухани отметил, что, учитывая соседство и наличие возможностей Ирана в сфере восстановления освобожденных территорий Азербайджана, участие Ирана в созидательных работах будет на пользу обеих стран: "Необходимо ускорить реализацию прежних договоренностей между Ираном и Азербайджаном, в том числе, строительство железной дороги Решт-Астара. Кроме того, созданы условия для реализации совместных проектов, в том числе, для строительства Худаферинского гидроузла и электростанций. Обе страны могут развивать сотрудничество в промышленной, научной, фармацевтической сферах".

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)