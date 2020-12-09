Иран приветствует освобождение оккупированных территорий Азербайджана - секретарь Совбеза Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран желает народу и государству Азербайджана успехов на пути к развитию.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал представитель Верховного лидера Ирана и секретарь Верховного национального совета безопасности Ирана контр-адмирал Али Шемхани.

Он сказал, что Иран приветствует освобождение оккупированных азербайджанских территорий.

"Отношения Тегеран-Баку должны выйти на максимальный уровень. Необходимо предпринять шаги для реализации двусторонних соглашений и совместных проектов. Наряду с этим, можно наладить новое сотрудничество в различных сферах.

Иран заинтересован в участии по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана", - сказал Али Шемхани.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)