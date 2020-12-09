Азербайджанская армия примет участие в параде как армия, обеспечившая территориальную целостность страны - эксперт

БАКУ /Trend/ - Демонстрация военной мощи и возможностей армии возможна либо на войне, либо на военных парадах.

Об этом в среду сказал Trend военно-политический эксперт Рамиль Мамедли.

Он отметил, что азербайджанская армия за короткий промежуток времени продемонстрировала свою силу на поле боя не только Армении, но и всему региону и миру.

"Основываясь на современной боевой тактике и стратегии, наша армия быстро очистила земли страны от оккупантов. Логическое продолжение этого - проведение парада Победы. Помню, когда в разное время на площади "Азадлыг" проходили парады, мы всегда хотели провести именно парад победы. И на этот раз азербайджанская армия примет участие в параде как армия, разгромившая оккупанта и обеспечившая территориальную целостность страны. И самая большая разница между проведенными до сих пор парадами и завтрашним парадом заключается в этом. Еще одним отличием станет демонстрация трофейной техники", - сказал эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)