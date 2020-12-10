Парад Победы в Баку стал радостным событием для азербайджанского народа - депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодняшний грандиозный Парад Победы в Баку стал радостным событием для всех наших соотечественников, проживающих за рубежом.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что доблестная армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, освободив от 30-летней армянской оккупации азербайджанские земли, обеспечила Великую Победу.

"На освобожденных землях вновь развевается азербайджанский флаг. Это была не просто военная операция, а борьба за воплощение мечты азербайджанского народа - положить конец 30-летней оккупации, обеспечив целостность Азербайджана и восстановив справедливость. Азербайджанский народ вышел из этой борьбы с гордо поднятой головой, как победивший народ, показав всему миру, насколько он един и солидарен", - подчеркнула депутат.

Гасанова особо подчеркнула, что положить конец оккупации и провести парад Победы - давняя мечта азербайджанского народа: "Сегодня эта мечта воплотилась. Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия осуществила мечту азербайджанского народа. Все соотечественники, проживающие за рубежом, и друзья Азербайджана с большой радостью и гордостью смотрели парад, а недруги - с разочарованием. Демонстрация в параде трофейной военной техники - горькое поражение Армении. В военном Параде Победы участвовал президент Турции, друг Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган, члены правительства Турции, а участие турецких военнослужащих говорит о непоколебимом единстве двух братских стран, о том, что они всегда рядом друг с другом".

По словам депутата, выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на сегодняшнем параде еще раз показало, что азербайджанский народ способен защитить и сохранить свою независимость, единство, и в этом никто ему не сможет помешать: "Азербайджанский народ - народ-победитель, у нас сильный лидер и сильная армия, мы восстановили территориальную целостность, освободили исторические земли от оккупации. Отныне Азербайджан будет только укрепляться, развиваться, а азербайджанский народ будет жить еще лучше".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)