Президент Ильхам Алиев: Мобилизовав все свои силы, мы создали железный кулак и разбили им голову врага

БАКУ/Trend/ - Эта победа – историческая. Азербайджанский народ ждал этого дня около 30 лет, на протяжении почти 30 лет он ждал приказа Верховного главнокомандующего. Обращаясь к азербайджанскому народу, я неоднократно говорил, что мы должны стать сильнее, и мы знаем, что, когда и как надо сделать. Жизнь показала, что мы предприняли своевременные шаги, мобилизовав все свои силы, создали железный кулак и разбили им голову врага.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступая на параде, посвященном Победе в Отечественной войне.

«Во время войны я говорил, что наш железный кулак олицетворяет и наше единство, и нашу силу. Этот железный кулак сломал врагу хребет, разбил его голову. Сегодня мы отмечаем этот праздник как народ-герой. Победоносная Азербайджанская армия выполнила свою историческую миссию, нанесла Армении поражение. Армянской армии, можно сказать, нет, она уничтожена. Если после этого армянский фашизм вновь поднимет голову, то итог будет таким же. Железный кулак Азербайджана вновь сломает им хребет.

А теперь для нас начинается новая эра – эра созидания. Ненавистный враг сравнял с землей все оккупированные территории. Эти данные есть уже у всех, есть видеокадры. Мои поездки на освобожденные территории показывают это. Ненавистный враг разрушил все здания, все исторические памятники, мечети, могилы, кладбища. Мы все это восстановим. Восстановительные работы уже начаты»,- сказал глава государства.