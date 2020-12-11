Антиазербайджанские усилия армянского лобби потерпели крах и в парламенте Бельгии (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:03)

БАКУ /Trend/ - Федеральный парламент Бельгии вновь подтвердил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, второго декабря в комитете по иностранным делам Палаты представителей федерального парламента Бельгии был обсужден проект резолюции по Карабаху, и после внесения ряда поправок документ был рекомендован на пленарное заседание парламента.

"Ожидалось, что текст, принятого комитетом проекта резолюции, будет вынесен на голосование в ходе пленарного заседания палаты представителей Бельгии 17 декабря. Однако в результате "усилий" проармянских кругов бельгийский сенат решил вынести документ на голосование 11 декабря", - говорится в сообщении.

Основным инициатором проекта резолюции выступил председатель комитета Сената по межрегиональным вопросам, один из основных носителей идей сепаратизма в Бельгии Марк Демесмаэкер, являющийся членом националистической партии "Новый фламандский союз" (N-VA), известной исламофобскими и антитурецкими настроениями. Также стоит особо отметить тот факт, что Демесмаэкер тесно сотрудничает с Каспаром Карампетяном, главой основной армянской лоббистской организации в Брюсселе, и при организационной инициативе, а также в личном сопровождении последнего, посетил в октябре прошлого года ранее оккупированные Арменией территории Азербайджана.

По этому поводу руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджан-Бельгия, депутат Камал Джафаров направил письмо сенатору Бельгии Марку Демесмаэкеру. В письме депутат проинформировал своего бельгийского коллегу по существу, напомнил ему, что международное право и даже официальная позиция Бельгии по вопросу Нагорного Карабаха выступают в пользу территориальной целостности Азербайджана.

Также следует отметить, что различные организации армянской диаспоры и проармянские силы, выдвигая такие резолюции, пытаются прикрыть недавние неудачи Армении в отношении Азербайджана. На самом деле, антиазербайджанские усилия армянских лоббистских организаций, которые не достигли в полной мере того, чего они хотели во Франции, также оказались напрасными в бельгийском парламенте. Таким образом, в первоначальном проекте резолюции предлагалось признать некогда существовавший оккупационный режим и установить дипломатические отношений с этим режимом, якобы, для обеспечения его безопасности. Однако в результате своевременных шагов, предпринятых правительством Азербайджана и Милли Меджлисом, такие абсурдные предложения не были приняты. Кроме того, все отсылки на так называемый "арцах" в первоначальном тексте проекта резолюции были удалены, и было принято понятие Нагорный Карабах. Но самый важный момент заключается в том, что в соответствии с международным правом в проект были включены резолюции №№ 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН. Иными словами, документ, который армяне и проармянские силы всячески пытались принять, подтвердил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

В то же время был отклонен ряд абсурдных идей, имевших место в первоначальном варианте проекта - "Потребовать от Минской группы ОБСЕ отказаться от идеи создания коридора между Нахчываном, Азербайджаном и Турцией через территорию Армении", "Сделать призыв немедленно отвести азербайджанскую армию на позиции, которые она занимала до 27 сентября", "Армения была принуждена к подписанию на неблагоприятных условиях заявления от 9 ноября под давлением".

Также были отклонены призывы оказать определенное давление на Турцию в связи её с активной дипломатической поддержкой Азербайджана. В результате такие абсурдные идеи, как "Немедленно прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС", "Выразить протест от имени бельгийского правительства послу Турции", "Принять все возможные меры для исключения Турции из НАТО", были исключены из текста резолюции и отклонены.

Непризнание так называемой "республики арцах", несмотря на попытки армянских лоббистских организаций представить определенные пункты в проекте резолюции как "успех", и тот факт, что армянское лобби после Франции не смогло заручиться "поддержкой" и в Бельгии, вызвали негодование в армянских и проармянских кругах, в том числе среди депутатов, выдвинувших проект резолюции.

Попытки армян, главной целью которых было "признание арцаха", повторить французскую модель в бельгийском парламенте, не увенчались успехом. После отклонения незаконного проекта резолюции Германией, Люксембургом и Бельгией, Франция оказалась практически изолированной в Европе в вопросе признания так называемого режима.

Милли Меджлис Азербайджана продолжает следить за развитием событий и будет регулярно информировать общественность.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)