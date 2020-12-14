На заседании комитета парламента Азербайджана обсудили создание муниципалитетов на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Парламентский комитет по региональным вопросам провел заседание в онлайн-формате, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Открывая заседание, председатель комитета Сиявуш Новрузов отметил, что на повестке два вопроса. Сначала он представил законопроект «О переименовании села Сагиян Шамахинского района в село Гюнешли».

Новрузов отметил, что начался процесс переименования по инициативе главы государства ряда сел на освобожденных территориях. После обсуждений с комиссией по топонимике и жителями села было принято целесообразным переименовать село Сагиян в село Гюнешли, учитывая его расположение на юге района.

По словам председателя комитета, второй вопрос повестки дня связан с поправкой в список муниципалитетов Азербайджана, добавленный в закон «О территориях и землях муниципалитетов». Предусмотрено переименовать муниципалитет Сагиян в документах муниципалитетов в муниципалитет Гюнешли.

На заседании свои мнения по обсуждаемым вопросам выразили глава парламентского комитета по аграрной политике Таир Рзаев, члены комитета Кямран Байрамов, Агиль Мамедов, Саттар Мехбалыев, Мазахир Эфендиев. Было затронуты вопросы о формировании муниципалитетов на освобожденных территориях, заселении и осуществлении процесса земельных реформ, создании новых территориальных единиц, эффективной деятельности местного управления на этих территориях.

В онлайн-заседании участвовали члены комитета Низами Джафаров, Джавид Османов, Алиаббас Салахзаде, Эльшан Мусаев, Малик Гасанов, Эмин Гаджиев, Сабина Хасаева.

Оба вопроса были рекомендованы для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)