“Human Rights Watch” распространила очередной отчет по использованию Арменией кассетных боеприпасов против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Организация "Human Rights Watch" распространила очередной отчет по расследованиям, проведенным в связи с ракетными атаками армянских вооруженных сил против мирного населения и гражданских объектов Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В отчете говорится, что вооруженные силы Армении и вымышленного режима Нагорного Карабаха в ходе шестинедельной войны неоднократно обстреливали населенные пункты Азербайджана из запрещенного оружия.

Подчеркивается, что использование запрещенного оружия является нарушением военных законов.

В отчете говорится, что специалисты «Human Rights Watch» в ходе визитов в Азербайджан в ноябре 2020 года задокументировали 4 атаки с использованием кассетных боеприпасов в 3 районах страны: «В результате этих атак погибли не менее 7 мирных жителей, в том числе 2 ребенка, были ранены 20 мирных жителей, в том числе 2 детей».