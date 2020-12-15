В ходе Отечественной войны БПЛА "Harop", "Ялгузаг" и "Hermes" ГПС Азербайджана было уничтожено 290 целей армянских ВС - Эльчин Гулиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В ходе Отечественной войны Азербайджана беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)"Harop", "Ялгузаг" и "Hermes" Государственной пограничной службы (ГПС) было уничтожено 290 целей армянских ВС.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в письме, направленном Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву начальником ГПС, генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

В письме сказано:

"Уважаемый господин Президент.

С большой гордостью докладываю, что для каждого азербайджанского пограничника большая честь принять участие в Отечественной войне под руководством Вашего победоносного Верховного Главнокомандования, как величайшего полководца в истории Азербайджана.

Несмотря на давление всего мира, своей политикой, волей, решимостью, отвагой, автором и гарантом этой исторической Победы, нанесшим врагу сокрушительные и решающие удары как на поле боя, так и дипломатическом поприще, в информационной войне, являетесь Вы!

Сегодня каждый азербайджанский пограничник - участник священной Отечественной войны по изгнанию армянских вооруженных сил с наших древних земель, восстановления целостности наших государственных границ, поднятия нашего Государственного флага на наших освобожденных территориях, переживает радость доблестной Победы, завоеванной под Вашим Верховным Главнокомандованием.

Для успешного выполнения боевых задач, поставленных Вами перед Государственной пограничной службой во время 44-дневной Отечественной войны, все силы и средства были мобилизованы в полном объеме, военнослужащие Государственной пограничной службы приняли активное участие в освобождении 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша.

С первого дня Отечественной войны азербайджанские пограничники освободили значительную территорию от линии соприкосновения в Физулинском районе до государственной границы с Арменией, в том числе в течение 24 часов молниеносной атакой на протяжении 105 километров врагу были нанесены сокрушительные удары. Наш государственный флаг был водружен на древнем Худаферинском мосту и вдоль государственных границ. На государственной границе с Арменией были освобождены стратегические высоты.

В результате профессионального применения беспилотных летательных аппаратов "Harop", "Ялгузаг" и "Hermes" Государственной пограничной службой были нейтрализованы: стратегически важная боевая техника, ракетные системы, зенитно-ракетные комплексы, танки, бронированные боевые машины и другая техника, командные пункты управления и многочисленная живая сила противника, в целом было уничтожено 290 целей армянских ВС.

Высокая оценка, данная Вашим Превосходительством боевому умению наших военнослужащих, отличившихся своей преданностью государственности Азербайджана и Президенту Азербайджанской Республики, самоотверженно сражавшимся против оккупационных сил противника под вашим Верховным Главнокомандованием, проявившим мужество и героизм, данная присвоением 41 азербайджанскому пограничнику звания "Герой Отечественной войны", награждением орденами "Зефер" и "Карабах" была встречена личным составом Государственной пограничной службы с большим воодушевлением.

От себя лично и от имени всех военнослужащих Государственной пограничной службы выражаю Вам глубокую благодарность и признательность за высокое внимание и заботу, за высокое доверие, которые Вы оказали азербайджанской пограничной службе.

Уважаемый Президент, господин Верховный Главнокомандующий.

Уверяю вас, что каждый азербайджанский пограничник, являющийся носителем почести служить своей Родине, государству и Президенту, и впредь будет самоотверженно служить, не пожалеет сил и возможностей для безопасности и развития нашего родного Азербайджана!".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)