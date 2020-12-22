ЮНЕСКО не должна допускать политизации вопроса защиты культурного наследия - МИД Азербайджана (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - ЮНЕСКО должна выполнять свою миссию независимо и объективно, и не допускать политизации вопроса защиты культурного наследия.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, в котором комментируется сообщение ЮНЕСКО о направлении в Азербайджан миссии этой организации, сообщает во вторник Trend .

Азербайджанская сторона всегда демонстрировала приверженность сотрудничеству с ЮНЕСКО, выполнению задач, вытекающих из конвенций, к которым присоединился Азербайджан, в частности, обязательствам по защите культурного наследия, говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что Азербайджан долгие годы вносил серьезный вклад в деятельность организации по восстановлению и сохранению культурного наследия как в Азербайджане, так и в глобальном масштабе: «Сохранение культурного наследия в Азербайджане является одним из важных направлений государственной политики. Успешное проведение Азербайджаном последней сессии Комитета Всемирного наследия в прошлом году является олицетворением значения, которое Азербайджан придает защите культурного наследия, а также выражением доверия, оказываемого Азербайджану странами-членами. Публикация «Военный гид по защите культурной собственности во время вооруженных конфликтов», впервые выпущенная ЮНЕСКО по инициативе и при поддержке Азербайджана, является наглядным примером приверженности Азербайджана ценностям ЮНЕСКО. При этом с сожалением следует отметить, что ЮНЕСКО безучастно отнеслась к призывам Азербайджана к расследованию таких военных преступлений Армении, как разрушение, присвоение, изменение сути культурного наследия за период 30-летней военной агрессии Армении против Азербайджана, незаконный вывоз из страны за этот период культурных ценностей, и секретариат ЮНЕСКО не проявил решительности в этом вопросе".

Как отмечается, организация неоднократно была информирована о рассмотрении азербайджанской стороной вопроса направления миссии ЮНЕСКО в Нагорно-карабахский регион и прилегающие районы Азербайджана: "В связи с этим вопросом следует подчеркнуть, что во время организации миссии ЮНЕСКО в регион для оценки ущерба, нанесенного культурной собственности Азербайджана, должен учитываться ряд факторов, в том числе обеспечение безопасности, сложные погодные и рельефные условия на территории. Как известно, азербайджанские территории были заминированы Арменией как в период оккупации (за период после подписания заявления от 10 ноября о прекращении военных операций на минах подорвались и погибли 6 гражданских лиц и 6 военнослужащих, ранения получили 7 гражданских лиц и 14 военнослужащих), так и при отступлении армянской армии, заминировавшей площади вокруг исторических и культурных памятников, превратив эти территории в источник угрозы. Министерство культуры Азербайджана начало предварительный мониторинг культурного наследия на освобожденных от оккупации азербайджанских землях, результаты которого были официально представлены в ЮНЕСКО. В отчете мониторинга также представлены фотографии, отражающие разрушение всех религиозных и культурных памятников Азербайджана на оккупированных Арменией территориях, а также отражающие осквернение мечетей. Надеемся, что ЮНЕСКО не оставит без реакции те факты военных преступлений, которых нашли отражение в отчете о мониторинге. Считаем, что ЮНЕСКО должна независимо и объективно выполнять свою миссию, и не допускать политизации вопроса охраны культурного наследия. Подобные заявления для прессы со стороны ЮНЕСКО не соответствуют духу сотрудничества между Азербайджаном и этой организацией».

МИД также подчеркивает, что Азербайджан открыт для конструктивного диалога по обсуждению деталей организации миссии ЮНЕСКО, и еще раз заявляет, что готов к сотрудничеству, опирающемуся на уважение суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ стран-членов организации.

(Текст: Кямаля Сеидова)