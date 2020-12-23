Испанские медиа пишут о том, как переименовали Ханкенди

БАКУ /Trend/ - На испанском новостном портале "www.tuvozenpinares.com" опубликована статья под заголовком "Как Ханкенди стал Степанакертом?", сообщает Trend в среду со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Статья подготовлена на основе мыслей председателя Объединения азербайджанцев Испании Вахида Иманова и председателя Объединения азербайджанцев Валенсии Мубариза Ибрагимова. Авторы рассказывают об истории строительства Ханкенди, подчеркивают, что после заключения Туркманчайского договора в Карабахе были размещены многочисленные армянские семьи из Ирана и Турции, но Ханкенди был переименован в Степанакерт лишь в советское время.

Отмечается, что данный шаг был предпринят Сергеем Кировым, назначенным Москвой в 1923 году первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана: "Ханкенди был назван Степанакертом в честь Степана Шаумяна, лично руководившего убийством более 20 000 азербайджанцев, создавшего в Баку советскую коммунистическую диктатуру".

В статье представлена подробная информация об истории нагорно-карабахского конфликта; подвергшихся со стороны армян этническим чисткам и геноциду азербайджанцах, живших в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, оккупации впоследствии Арменией прилегающих к региону 7 районов Азербайджана – Лачина, Кельбаджара, Агдама, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана.

Подчеркивается, что в период, когда дипломатические переговоры, связанные с освобождением оккупированных территорий Азербайджана и выводом оккупационной армянской армии с этих территорий, оказались безрезультатными, когда 4 резолюции, принятые Советом Безопасности ООН по конфликту, оставались невыполненными, вооруженные силы Армении 12 июля 2020 года в целях оккупации новых территорий Азербайджана совершили военную провокацию в направлении Товузского района, расположенного далеко от Нагорно-Карабахского региона. А переход оккупационной армянской армией 27 сентября 2020 года к широкомасштабному наступлению по всему фронту привел к началу 44-дневной войны.

Отмечается, что в ходе войны Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева освободила азербайджанские земли от оккупантов и одержала блестящую Победу: "10 ноября вписано в нашу историю как славный День Победы, когда была восстановлена территориальная целостность Азербайджана! Карабах – это Азербайджан!".

Более подробно со статьей можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://www.tuvozenpinares.com/articulo/sociedad/como-khankendi-convirtio-stepanakert/20201208112714029408.html