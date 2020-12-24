Изменение статус-кво в Карабахе без серьезных международных последствий - настоящий успех Президента Ильхама Алиева - экс-президент Латвии

БАКУ/Trend/ - Изменение статус-кво в Карабахе без значительных международных последствий - настоящий успех Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказал Trend бывший президент Латвии, член Международного центра Низами Гянджеви Валдис Затлерс.

«Азербайджанские территории находились под оккупацией Армении на протяжении почти 30 лет. В результате этнической чистки, проводимой Арменией на оккупированных территориях, огромное количество азербайджанцев стали вынужденными переселенцами. За этот период статус-кво в конфликте, обозначенном международным сообществом как "замороженный", не изменился.

Ни резолюции ООН, ни Мадридские принципы, ни деятельность Минской группы ОБСЕ не обеспечили прогресса в решении конфликта. Переговоры по решению конфликта дипломатическими путями длились десятилетиями, что было обычной практикой международной дипломатии», - сказал бывший президент.

Он напомнил, что в истории немало случаев когда некоторые страны пытались достичь своих политических целей с помощью военной силы, что в случае неудачи приводило к новым разрушительным опосредованным войнам на международной арене: «Изменение статус-кво в Карабахе без значительных международных последствий - настоящий успех Азербайджана, особенно Президента Ильхама Алиева как национального лидера».

Валдис Затлерс подчеркнул, что военная и политическая победа Азербайджана в этом году была основана на очень тщательной военной подготовке, которая велась в течение многих лет: «Инвестиции в современные военные технологии, обучение состава и командования вооруженных сил, стратегическое и тактическое планирование являются ключевыми элементами военного успеха. Но главным из них была верная выжидательная политика, позволившая дождаться наиболее подходящей международной обстановки для проведения военных действий. Хотя Азербайджан многое выиграл от результатов Второй Карабахской войны, большая игра еще не окончена. Для Азербайджанской Республики очень важно разработать определенную внутреннюю и международную политику, способствующую закреплению этого успеха».

По его словам, речь идет об инвестициях в восстановление освобожденных территорий, развитии инфраструктуры и разработке программ поддержки.

«Необходимо еще больше активизировать экономическое сотрудничество с Турцией и Грузией. Очень важно поддержать имидж страны как государства, открытого для продуктивных экономических отношений и живущего в мире. В связи с внутриполитической ситуацией в Армении и условиями прекращения огня мы не можем ожидать реального улучшения отношений с ней в ближайшем будущем. Но нельзя откладывать разработку возможной политики, которая может способствовать нормализации отношений», - добавил экс-президент.