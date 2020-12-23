Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в среду Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Мы знаем Вас как опытного и умелого государственного деятеля, прославленного лидера, удостоившегося огромной любви и доверия азербайджанского народа, выдающегося политика, способствующего всестороннему повышению престижа страны на международной арене, а также проверенного временем близкого друга Узбекистана, и высоко ценим это.

Вместе с тем позвольте вновь поздравить Вас с достижением благодаря Вашим усилиям договоренности в вопросе завершения военных действий в Нагорном Карабахе. Данное весьма важное решение, принятое в соответствии с резолюциями и документами Организации Объединенных Наций, имеет большое значение для обеспечения долгосрочного мира и устойчивого развития во всем Южно-Кавказском регионе.

Убежден, что в результате предстоящих встреч на высшем уровне, а также благодаря совместным усилиям наши многоплановые отношения в политической, торгово-экономической, транспортной, коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах поднимутся на совершенно новый уровень.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и благополучия".