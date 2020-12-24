Улучшение жилищных условий семей шехидов и участников войны будет в центре внимания - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - На восстановление освобожденных от оккупации территорий в госбюджете предусмотрены 2,2 млрд манатов, сообщает в четверг Trend.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказала спикер Сахиба Гафарова.

Она добавила, что также в следующем году в центре внимания будут вопросы улучшения жилищных условий семей шехидов и участников Отечественной войны, обеспечения их занятости.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)