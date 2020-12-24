Президент Ильхам Алиев: Мы полностью могли бы выполнить любую военную операцию не только на своих территориях, но и, если бы захотели, на территории Армении

БАКУ/Trend/ - Мы полностью могли бы выполнить любую военную операцию не только на своих территориях, но и, если бы захотели, на территории Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления в ходе визита в освобожденный от оккупации Губадлинский район.

«Мы одержали Победу, прогнали врага с наших земель. Но никто не может гарантировать, что спустя несколько лет армянский фашизм вновь не поднимет голову. Поэтому Азербайджанское государство всегда должно быть сильным. Мы знаем свою мощь. И весь мир знает нашу мощь. Мы полностью могли бы выполнить любую военную операцию не только на своих территориях, но и, если бы захотели, на территории Армении. И сегодня можем выполнить. И армянская сторона знает это. Просто мы всегда с уважением относились к международному праву, и я всегда говорил, что у нас нет притязаний на земли других стран. Мы должны будем жить на своих землях, мы прогнали врага со своих земель, мы восстановим весь этот регион.

Губадлинский район – один из самых красивых районов нашей страны, и в короткие сроки планируется провести все необходимые восстановительные работы. Привлечены, приглашены иностранные эксперты, они проведут все оценочные работы. Собираются видеодокументы, фотодокументы, будет подсчитан весь нанесенный ущерб. Наши земли, природные ресурсы эксплуатировались. В Зангиланском районе эксплуатировалось месторождение золота. Так же и на других освобожденных территориях. За все это ответит армянское государство. Параллельно с этим будут проведены все восстановительные работы, и мы восстановим все наши города и поселки, села, люди вернутся сюда, и отныне мы будем жить на своей земле вечно. Отныне никто не может заставить нас покинуть свои земли», - сказал глава государства.