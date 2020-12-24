Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство всегда должно быть сильным

БАКУ/Trend/ - Мы одержали Победу, прогнали врага с наших земель. Но никто не может гарантировать, что спустя несколько лет армянский фашизм вновь не поднимет голову. Поэтому Азербайджанское государство всегда должно быть сильным.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления в ходе визита в освобожденный от оккупации город Губадлы.

«Мы знаем свою мощь. И весь мир знает нашу мощь. Мы полностью могли бы выполнить любую военную операцию не только на своих территориях, но и, если бы захотели, на территории Армении. И сегодня можем выполнить. И армянская сторона знает это. Просто мы всегда с уважением относились к международному праву, и я всегда говорил, что у нас нет притязаний на земли других стран. Мы должны, будем жить на своих землях, мы прогнали врага со своих земель, мы восстановим весь этот регион», - сказал глава государства.