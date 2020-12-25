Подготовлен предварительный отчет о пытках в отношении азербайджанских пленных (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Развитие общества и гражданских отношений» подготовило «Предварительный отчет о пытках и плохом обращении с азербайджанскими пленными в армяно-азербайджанской войне».

Отчет представлен азербайджанской общественности, сообщает в пятницу Trend.

Отчет охватывает два периода – начиная с 1988 года по 27 сентября 2020 года, и за период с 27 сентября 2020 года. Он состоит из нескольких частей.

В первой части приведены понятия о пленных и удерживаемых лицах, краткая информация о международных нормативных документах, их требования.

Во второй части предоставлена информация о плохом обращении и пытках в отношении азербайджанских пленных в ходе первой Карабахской войны в период армяно-азербайджанского конфликта. Эта часть содержит информацию на 1 декабря 2020 года о пленных, взятых в заложники и пропавших без вести в первой Карабахской войне.

Так, по статистической информации в связи с пропавшими без вести, взятыми в заложники, а также освобожденными лицами в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в Госкомиссии Азербайджана по пленным и пропавшим без вести, взятым в заложники зарегистрированы 3 890 пропавших без вести лиц (мужчины – 3623 человека, женщины – 267 человек), из них 3171 – военнослужащие, 719 – гражданские лица (71 ребенок, 267 женщин, 326 стариков), среди пропавших без вести 872 человека (мужчины - 774 человека, женщины- 98 человек), в том числе военнослужащие - 605 человек, гражданские лица – 267 человек (29 детей, 98 женщин, 112 стариков), из плена и из заложников были освобождены 1480 человек (378 военнослужащих,1102 гражданских лица (224 ребенка, 357 женщин, 225 стариков).