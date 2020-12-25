Президент Монтенегро поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Президент Монтенегро Мило Джуканович направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Уважаемый господин Президент.
От всей души поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, успехов на высшем государственном посту.
Несмотря на тяжелый период, который мы переживаем в связи с пандемией, наши страны демонстрируют солидарность, продолжают вносить вклад в устойчивое развитие сотрудничества и тесных отношений между Монтенегро и Азербайджаном.
С нетерпением жду встречи с Вами в ближайшем будущем и желаю развития дружественному Азербайджану.
Прошу Вас принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравительном письме
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