Радикальная оппозиция не имеет права комментировать великую победу Азербайджана - председатель партии

БАКУ /Trend/ - Представители радикальной оппозиции, являющиеся марионетками недоброжелательно настроенных к Азербайджану иностранных сил, не имеют права комментировать великую победу Азербайджана.

Об этом сказал Trend председатель партии "Движение национального возрождения" Фарадж Гулиев.

Гулиев отметил, что те, кто называет себя радикальной оппозицией, всегда придерживались враждебной позиции в отношении Азербайджана.

"Эта группа, не имеющая никакого влияния на общество, все еще пытается учить людей "уму-разуму". 50 политических партий в Азербайджане выступили с единой позиции во время Отечественной войны, весь народ, вся наша диаспора еще теснее сплотились. И как бы себя ни называла эта группа лиц, она не является ни радикальной оппозиционной силой, ни вообще какой-либо силой. Ее мнение никакой важности и значения не представляет. Попытки подобных лиц дискредитировать великую победу Азербайджана и в целом выражение ими "позиции" по этому вопросу однозначно отвергаются обществом", - сказал председатель партии.

(Автор: Эльчин Мехтиев)