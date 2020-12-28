БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана обсудит сегодня 12 вопросов, сообщает в понедельник Trend.

На повестке дня следующие вопросы:

- о законопроекте "О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год" (второе чтение);

- о законопроекте "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год" (второе чтение);

- о законопроекте "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год" (второе чтение);

- о законопроекте "О минимальном прожиточном минимуме на 2021 год в Азербайджане" (второе чтение);

- о законопроекте "Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане на 2021 год" (второе чтение);

- о законопроекте "О бюджетной системе" (второе чтение);

- о законопроекте "О социальном страховании" ( второе чтение);

- о законопроекте "О трудовых пенсиях" (второе чтение);

- о законопроекте "О социальных пособиях" (второе чтение);

- о законопроекте "О политических партиях" (третье чтение);

- о законопроекте о поправке в закон "О банкротстве и разорении" (первое чтение);

- о законопроекте о поправке в Налоговый кодекс Азербайджана (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)