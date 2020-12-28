Минобороны Азербайджана представило список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана представило обновленную информацию о 2823 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 28 декабря, включая фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, в настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены.

Сообщается, что информация об этом периодически будет предоставляться общественности.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)