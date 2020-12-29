МИД Азербайджана отчитался по итогам 2020 года

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана представило отчет по итогам 2020 года.

Как сообщили во вторник Trend в МИД, в 2020 году, как и все сферы деятельности, система международных отношений сильно пострадала от пандемии COVID-19. Из-за неё страны были вынуждены закрыть свои границы, в международных торговых отношениях, а также на финансовых рынках наблюдался спад, мир столкнулся с одним из самых серьезных социально-экономических кризисов. Несмотря на то, что уходящий год стал одним из самых тяжелых для человечества, в этом году Азербайджанская Республика успешно продолжила свой внешнеполитический курс, основанный на национальных интересах.

Отечественная война

В ходе 44-дневной войны, начавшейся контрнаступательной операцией Азербайджана в ответ на очередную военную провокацию Армении 27 сентября, большая часть оккупированных территорий была освобождена от армянской оккупации. Победа в военной операции заставила оккупанта капитулировать. 10 ноября Азербайджан, Россия и Армения подписали совместное заявление об освобождении других оккупированных территорий Азербайджана. Следует отметить роль России и Турции в качестве гаранта соглашения от 10 ноября, которое создало новую реальность и обеспечит долгожданный мир и стабильность в регионе.

Подготовленный министерством иностранных дел Азербайджана подробный отчет об использовании Арменией наемников и иностранных боевиков-террористов против Азербайджана в ходе продолжающихся боевых действий в сентябре-ноябре был передан странам-членам ООН, а также соответствующим международным организациям.

В направлении предотвращения оказания финансовой поддержки так называемому режиму и вооруженным группам на оккупированных территориях Азербайджана во время последней военной агрессии Армении против нашей страны через фонды, созданные организациями армянской диаспоры, был подготовлен отчет о таких структурах, называющих себя "благотворительными организациями", а также обслуживающих их банковских и финансовых организациях, который был передан в структуры финансового мониторинга стран-членов ООН и соответствующих международных организаций. Было потребовано принять строгие меры в отношении таких фондов и учреждений, деятельность которых направлена ​​на финансирование терроризма.

Также за этот период регулярно подготавливались отчеты о нарушениях в рамках новой военной агрессии Армении против Азербайджана международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права, в том числе целенаправленных нападений на мирных жителей, их убийство, нацеливание на общественную и частную собственность, помимо этого, о необходимости дачи правовой оценки этим деяниям. Вышеназванные отчеты были представлены всем соответствующим международным организациям, включая ООН, а также министерствам иностранных дел.

Во время военных действий многие страны и международные организации, выразив поддержку обеспечению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, потребовали вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий и выразили солидарность с Азербайджаном.

Необходимо отдельно отметить вклад Турции, которая всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и не жалела высокой моральной помощи. В этот исторически значимый для Азербайджана период вновь проявила себя нерушимость турецко-азербайджанского братства и единства.

Безоговорочная международная поддержка справедливой позиции Азербайджана в его трудные времена стала результатом успешной внешней политики под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, основанной на принципах прозрачного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

Борьба с пандемией COVID-19

Зарекомендовавший себя как ответственный и надежный партнер на международной арене Азербайджан внес значительный вклад в международные усилия по борьбе с пандемией COVID-19. С этой целью Азербайджан добровольно пожертвовал Всемирной организации здравоохранения средства в размере 10 миллионов долларов, оказал гуманитарную и материальную помощь ИСЕСКО и Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA), а также более чем 30 странам. Неслучайно Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с пандемией.

Предложение Президента Азербайджана о проведении специальной сессии Генассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с коронавирусом, озвученное в ходе Саммита Движения неприсоединения в формате Контактной группы, проведенной четвертого мая по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и посвященной борьбе с коронавирусом, был поддержан свыше 150 странами-членами ООН, и сегмент высокого уровня специальной сессии на эту тему был проведен 3 и 4 декабря. Как инициатор созыва специальной сессии Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в качестве председателя Движения неприсоединения в начальной части мероприятия, а также от имени государства во время общих дискуссий. На общих обсуждениях внеочередного заседания выступили 37 глав государств и 40 глав правительств, 67 министров, выступающие поблагодарили Азербайджан за инициирование заседания.

Единственной страной, которая не поддержала это доброжелательное и гуманное предложение Азербайджана, была Армения. Она также проигнорировала инициативу Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня во время пандемии. Так, в июле этого года Армения прибегла к военным провокациям в Товузском направлении на армяно-азербайджанской международной границе, чтобы оккупировать новые территории и нанести удар по стратегической и энергетической инфраструктуре Азербайджана, позднее диверсионная группа этой страны попыталась пересечь линию соприкосновения.

Парламентские выборы

В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис Азербайджана, состоявшимися 9 февраля 2020 года, международным организациям, в том числе ОБСЕ/БДИПЧ, Совету Европы, СНГ, ШОС, Тюркскому совету и ОЧЭС, министерством иностранных дел были направлены приглашения для наблюдения за выборами, за которыми наблюдали около 900 международных наблюдателей, в том числе международные наблюдательные миссии, а также наблюдатели, прибывшие из зарубежных стран на двусторонней основе. В заявлении Миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ / БДИПЧ о предварительных выводах и окончательном отчете была отражена проделанная работа по обеспечению права голосования азербайджанских вынужденных переселенцев, масштабы процесса регистрации кандидатов, увеличение числа кандидатов-женщин, умелое управление избирательным процессом и другие аспекты.

Председательство в международных организациях

В 2020 году Азербайджан председательствовал в Движении неприсоединения, Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), а также в Совете сотрудничества тюркоязычных государств.

Председательство нашей страны в Движении неприсоединения (ДН) успешно продолжилось в течение года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 сентября выступил на мероприятии высокого уровня, посвященном 75-летию Организации Объединенных Наций в качестве Председателя ДН.

16 июля 2020 года состоялось экстренное заседание Координационного бюро ДН в связи с военной провокацией, совершенной Арменией начиная с 12 июля в Товузском направлении на азербайджано-армянской границе, по итогам которого было принято коммюнике, осуждающее провокацию. В повестку дня заседания Движения неприсоединения 9 октября 2020 года в формате видеоконференцсвязи в связи с возобновившимся актом военной агрессии со стороны Армении 27 сентября был включен пункт под названием "Вооруженное нападение Республики Армения на позиции Вооруженных Сил и гражданские населенные пункты Азербайджанской Республики на протяжении всего фронта", и в соответствии с этим пунктом была принята Специальная декларация. В документе государства-члены ДН выразили обеспокоенность возобновлением в рамках армяно-азербайджанского конфликта столкновений, сопровождающихся жертвами среди мирного населения, вновь заявили о своей принципиальной поддержке урегулирования конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН, подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и отметили свою солидарность с Азербайджаном на основании принципиальной позиции движения.

Кроме того, семь непостоянных членов Совета Безопасности ООН, являющихся членами ДН, во время закрытых консультаций для обсуждения ситуации вокруг армяно-азербайджанского конфликта, а также при обсуждении проекта заявления Председателя Совета Безопасности по данному вопросу, выступили исходя из принципиальной позиции Движения неприсоединения по конфликту, поддержав нашу страну и не допустив принятия предвзятого заявления от имени председателя Совета Безопасности.

Наряду с Движением неприсоединения Совет сотрудничества тюркоязычных государств также проявил солидарность с Азербайджаном в предотвращении военной агрессии против нашей страны. В заявлении от 28 сентября генеральный секретарь Тюркского совета подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджана. В целом председательство Азербайджана в Тюркском совете отличалось высокой активностью и эффективностью. По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве действующего председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств 10 апреля 2020 года состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции. Этот саммит стал первым в мире мероприятием на уровне глав государств, посвященным пандемии.

В рамках председательства Азербайджана в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в 2020 году с участием специалистов ряда государственных структур, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Государственного таможенного комитета и Государственного агентства по туризму, по широкому спектру направлений сотрудничества были проведены многочисленные встречи и рабочие заседания в формате телеконференции.

Экономическое сотрудничество

В текущем году во внешнеполитической деятельности, служащей комплексной стратегии развития Азербайджана, особое внимание было уделено развитию экономических отношений, обеспечению энергетической безопасности и продвижению трансрегиональных инфраструктурных проектов. Продвижение международных торговых отношений, повышение экспортного потенциала и международной конкурентоспособности местной промышленной продукции, применение высоких технологий и инноваций, а также расширение сотрудничества в рамках глобальных и региональных международных экономических организаций составили приоритетные направления внешнеэкономической политики.

В течение года были согласованы проекты "Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном в области устойчивого развития на 2021-2025 годы" и "Странового программного документа Программы развития ООН по Азербайджану на 2021-2025 годы", было принято решение о представлении нашей страной Добровольного национального обзора во время Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, который состоится в 2021 году под эгидой Экономического и Социального Совета ООН. Таким образом, Азербайджан станет первой страной в регионе и СНГ, представившей Добровольный национальный обзор.

При координации министерства иностранных дел в этом году также состоялись встречи межправительственных комиссий с Литвой, Украиной, Италией, Кореей и Венгрией.

Выборы в международных структурах

В этом году также продолжилась деятельность по продвижению кандидатов, выдвинутых Азербайджаном на выборные должности в международных организациях. В результате избирательной кампании, проведенной министерством иностранных дел на выборах 14 сентября 2020 года в Нью-Йорке в члены Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам на 2021-2024 годы представитель Азербайджана был избран членом Комитета. Один из важных аспектов этого заключается в том, что представитель Азербайджана избирается в этот орган впервые.

Гуманитарное сотрудничество

В 2020 году министерство иностранных дел Азербайджана успешно продолжило тесное сотрудничество с международными и региональными организациями, ответственными за продвижение принципов прав человека и верховенства закона.

Для защиты прав наших соотечественников, пострадавших от агрессии Армении против нашей страны, на международном уровне в рамках различных международных организаций была осуществлена эффективная деятельность. Выдвинутая Азербайджаном на 75-й сессии Генассамблеи ООН в этой сфере резолюция "Без вести пропавшие лица", охватывающая эти проблемы, была принята консенсусом. Также консенсусом был принят выдвинутый авторством нашей страны на 64-й сессии Комиссии ООН по состоянию женщин проект резолюции "Освобождение, включая арестованных позднее, женщин и детей, взятых в заложники во время военных конфликтов".

В результате непрерывной работы с соответствующими международными организациями, в том числе с Международным комитетом Красного Креста, в связи с возвращением тел наших военнослужащих, погибших в результате последней агрессии Армении, а также военнопленных и задержанных в связи с конфликтом в целом, по принципу "всех на всех" было начато взаимное возвращение пленных и заложников. Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, которые с 2014 года находились в заложниках у армян, также были возвращены на Родину в числе других азербайджанских пленных и заложников.

Наряду с активным сотрудничеством с международными организациями в области прав человека и верховенства закона, в этом году большое значение было придано развитию межкультурного диалога. 21 сентября 2020 года три города Азербайджана - Баку, Гянджа и Габала - впервые были избраны членами Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО. Основная цель вышеназванной Сети - обмен опытом в области образования между городами-членами, поддержка развития городов в области обучения, а также содействие процветанию и устойчивому развитию. В то же время, в течение года ряд национальных и многонациональных номинаций, выдвинутых Азербайджаном, в том числе номинации "Праздник граната, традиционный фестиваль и культура граната" и "Искусство миниатюры" были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия.

Многосторонние и двусторонние связи

В текущем году Азербайджан продолжил внешнеполитическую деятельность в ряде многосторонних и двусторонних форматов.

Азербайджан в 2020 году подписал с Турцией, Туркменистаном, Украиной, Венгрией, Кореей, Сербией, Нидерландами, Италией и Китаем 28 международных соглашений.

Согласно подписанному 25 февраля 2020 года и вступившему в силу в августе того же года "Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз" для граждан обеих стран определен 90-дневный безвизовый срок для нахождения в этих двух странах. Позднее 10 декабря 2020 года был подписан "Протокол номер 1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение о взаимном освобождении от виз, подписанное между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в городе Баку 25 февраля 2020 года". После вступления в силу протокола граждане двух стран смогут путешествовать и пересекать границу без визы с биометрическим удостоверением личности и другими документами, а также находиться в этих странах без визы в течение 90 дней. Таким образом, впервые в истории Азербайджана было подписано соглашение об использовании удостоверения личности в качестве документа для пересечения границы.

В целом в этом году было обеспечено вступление в силу 37 международных договоров с Турцией, Туркменистаном, Венгрией, Болгарией, Узбекистаном, Россией, Украиной, Китаем, Сербией, Мексикой, Польшей, Черногорией, Кореей, Нидерландами, Италией, Иорданией и Таджикистаном.

Межгосударственные партнерские отношения получили развитие в политической, экономической и гуманитарной сферах.

В течение года Президент Азербайджана посетил с официальными и рабочими визитами Швейцарию, Германию, Италию и Святой Престол, также министр иностранных дел страны побывал с официальными и рабочими визитами в Швейцарии, Австрии, Германии, Бельгии, Турции, России, Грузии, США и Иране.

В 2020 году Азербайджан с официальными и рабочими визитами посетили Президенты Турции и Туркменистана, а также главы МИД Турции, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и России.

Указом Президента Азербайджанской Республики 30 сентября 2020 года было учреждено Посольство Азербайджана в Республике Куба.

Работа с гражданами Азербайджана, проживающими за рубежом

Работа в направлении улучшения правового состояния проживающих за рубежом граждан Азербайджана, оказания им правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, устранение трудностей, с которыми они сталкивались в зарубежных странах, продолжилась и в этом году.

В результате процесса эвакуации, проведенной в направлении репатриации граждан Азербайджана из Ирака в 2020 году, находящиеся в иракских тюрьмах и детских домах 194 ребенка, являющиеся гражданами Азербайджана, были благополучно возвращены в страну и после соответствующей реабилитации переданы под опеку близких.

Наряду с этим, более 15 тысяч граждан Азербайджана, желающих вернуться в страну из Ирана, Турции, России, Грузии, Казахстана, Украины, Беларуси, США и других стран, были эвакуированы в связи с пандемией COVID-19.

В этом году посредством Агентства содействия международному развитию (AIDA) при министерстве иностранных дел ряду обратившихся для эвакуации азербайджанских студентов, столкнувшихся с серьезными финансовыми трудностями, была оказана финансовая помощь, а также каждому из свыше 600 азербайджанских студентов, находящихся в крайне трудном положении в 20 странах мира, были выплачены единовременные пособия.

Университет АДА

В рамках программы повышения квалификации "Внешнеполитическая программа для иностранных дипломатов", проведенной 5-16 октября в формате видеоконференции для дипломатов из 14 стран мира при сотрудничестве с AIDA и Университетом АДА, слушателям курса была предоставлена ​​подробная информация по ряду актуальных вопросов внутренней и внешней политики Азербайджана.

Университет АДА при министерстве иностранных дел в этом году подписал три программы двойного диплома: с Университетом Джорджа Вашингтона (США) по направлениям "Компьютерные науки" и "Аналитика данных"; с МГИМО (Россия) магистерская программа в области МВА-финансирование; с Университетом CEFAM (Франция) программа бакалавриата в области делового администрирования. Кроме того, Университет АДА реализовал академические проекты с Университетом Бергамо (Италия), British Council (Англия) и Кентским университетом (Англия).

Предстоящая в будущем году задача

С целью надлежащего обеспечения государственных и национальных интересов Азербайджана на международной арене министерство иностранных дел продолжит свою гибкую и прагматичную внешнюю политику в 2021 году. Основные усилия в двусторонних и многосторонних отношениях будут направлены на развитие отвечающих нашим интересам сотрудничества на основании принципов взаимного уважения и равноправия, вовлечение дружественных стран и международных организаций-партнеров в восстановление освобожденных территорий Азербайджана, продвижение новых инициатив сотрудничества и развития в регионе, а также на укрепление позиций и международного престижа Азербайджана на международной арене путем обеспечения успешной реализации крупномасштабных региональных инфраструктурных проектов в энергетическом и транспортном секторах. Внешнеполитическая деятельность будет осуществляться на основании тезиса, озвученного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: "Построение равноправных отношений со всеми странами на основе взаимного уважения и доверия – один из основных наших приоритетов".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)