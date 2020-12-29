Медалью "За освобождение Губадлы" награждены пять генералов ВС Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана наградил еще пятерых генералов Вооруженных сил Азербайджана.
Как передает во вторник Trend, в связи с награждением военнослужащих главой государства подписано соответствующее распоряжение.
Согласно документу, за личное мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях по освобождению Губадлинского района генерал-лейтенант Мирзоев Хикмет Иззат оглу, генерал-лейтенант Велиев Керим Тофиг оглу, генерал-майор Бархударов Маис Шукюр оглу, генерал-лейтенант Рзаев Мубариз Балага оглу и генерал-майор Султанов Агамир Азизхан оглу награждены медалью "За освобождение Губадлы".
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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