Посол Украины в Азербайджане поздравил азербайджанцев мира
БАКУ /Trend/ - Поздравляем Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира! Мы ценим дружеские отношения между нашими народами.
Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Твиттер написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
"Желаем Азербайджану мира, процветания и успехов!", - отметил посол.
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