Сложившаяся ситуация в Армении - горькое последствие ее захватнической политики - депутат

БАКУ /Trend/ - Глубокий кризис, который сегодня наблюдается в Армении - горькое последствие захватнической политики, проводимой против Азербайджана. Славная победа Азербайджана в 44-х дневной Отечественной войне способствовала глубокому политическому и социально-экономическому кризису, морально-психологическому потрясению в Армении, в обществе наблюдаются серьезные разногласия и крайне высока вероятность гражданской войны.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиндж Гусейнова.

Она напомнила, что социально-экономическая ситуация в Армении и до войны была очень тяжелой, а одной из причин провокаций, к которым прибегла власть Пашиняна, было отвлечение внимания населения от существующих социально-экономических проблем: «Естественно, война усугубила и углубила социально-экономическую ситуацию в Армении, превратившись в серьезный политический кризис. Удар грандиозной победы Азербайджана в 44-х дневной войне оказался непосильным для неё. Капитуляцией Армении развеялся миф о «героическом образе», в пух и прах разнесена ее идеологическая машина и диаспорская деятельность. Сегодняшнюю плачевную ситуацию Армении и успешную политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым во всех плоскостях, признают и сами представители армянской власти, в том числе и президент Армении Армен Саркисян, который открыто признает, что Азербайджан приложил большие усилия для строительства армии, применив современные технологии, Армения же принимала желаемое за действительное, говоря, что у нее сильная армия, которой в реальности не было».

Депутат подчеркнула, что армяне жили иллюзиями, однако 44-х дневная война показала обратное: «С другой стороны, сильная политика, проводимая Президентом Азербайджана, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым во всех направлениях, в том числе в информационной сфере и медийной плоскости, заставила Армению пасть на колени, принудив подписать капитуляцию. Естественно, эта капитуляция вызвала глубокое морально-психологическое потрясение в армянском обществе, потому что армяне долгие годы, подпав под влияние лжи находящихся у власти, жили с синдромом «непобедимости». Но сегодня президент Армении и сам признает, что страна в тяжелейшем положении, население в плачевном социальном положении, более того, необходимо помочь семьям погибших и раненых в войне, а также армянам, которые уехали из Карабаха, но где найти на это средства - неизвестно. Армен Саркисян признает, что Армения пала ниц, и беспомощна, чтобы выйти из этого положения».

В заключение Гусейнова добавила, что сложившаяся ситуация - последствие захватнической политики, которую Армения проводила долгие годы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)