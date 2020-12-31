Турецкий солдат выполнит поставленную перед ним задачу в Азербайджане - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону связался с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром во время его визита в Баку и поздравил турецких солдат.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны Турции.

Эрдоган сказал, что Турция поддерживает борьбу Азербайджана, которая венчает свою военную победу дипломатическим успехом, на поле боя и на всех международных площадках.

Президент Турции отметил, что турецкая армия, чье прошлое полно славы и почестей, будет продолжать сражаться на трех континентах и ​​в семи климатических условиях по мере необходимости как и на протяжении веков.

"Турецкий солдат выполнит свою задачу, поставленную перед ним в Азербайджане, в частности в нашей стране и во всем мире, с верой, что «если я умру, я буду шехидом, если останусь, я буду гази». Желаю успехов нашим солдатам, которые будут служить в регионе в целях наблюдения за прекращением огня между Азербайджаном и Арменией.

Я желаю успехов всем нашим солдатам, сражающимся за мир, безопасность и стабильность во многих местах, от Сирии до Ливии, от Сомали до Косово, от Афганистана до Катара. Да поможет вам Господь. Еще раз сердечно поздравляю наших солдат, находящихся в Азербайджане", - добавил Эрдоган.