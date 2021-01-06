Азербайджанские парламентарии будут наблюдать за парламентскими выборами в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 7 января отправятся в Нур-Султан для наблюдения за парламентскими выборами, которые пройдут в Казахстане 10 января, сообщает в среду Trend со ссылкой на парламент.

Депутат Арзу Нагиев будет наблюдать за выборами по линии ПА и Исполкома СНГ, депутат Нагиф Хамзаев - по линии ТюркПА.

Депутаты посетят ряд избирательных участков, ознакомятся с созданными там условиями, понаблюдают за ходом голосования.

Визит завершится 15 января.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)