Азербайджанские парламентарии будут наблюдать за парламентскими выборами в Казахстане
БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 7 января отправятся в Нур-Султан для наблюдения за парламентскими выборами, которые пройдут в Казахстане 10 января, сообщает в среду Trend со ссылкой на парламент.
Депутат Арзу Нагиев будет наблюдать за выборами по линии ПА и Исполкома СНГ, депутат Нагиф Хамзаев - по линии ТюркПА.
Депутаты посетят ряд избирательных участков, ознакомятся с созданными там условиями, понаблюдают за ходом голосования.
Визит завершится 15 января.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличила перевалку грузов на терминале Астара (ФОТО)
Объявление 2021 года "Годом Низами Гянджеви" - благородная миссия - Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри
В Азербайджане утвержден Порядок разработки, утверждения и реализации индивидуальной программы реабилитации
Незаконный визит Ары Айвазяна в Карабах противоречит трехстороннему заявлению от 10 ноября - МИД Азербайджана
Высказывания о социальной помощи в размере 110 манатов в соцсетях являются абсурдом - минтруда и соцзащиты населения Азербайджана