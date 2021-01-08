Президент Ильхам Алиев: Во всех освобожденных городах должны быть созданы музеи оккупации

БАКУ /Trend/ - Считаю, что во всех освобожденных городах должны быть созданы музеи оккупации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

"Считаю, что при восстановлении городов в каждом из них должны остаться разрушенные места, чтобы никто никогда не забывал этого. Определите это при проведении градостроительных работ, а затем доложите мне, например, какая часть, какой квартал города Агдам, города Физули, других городов останется в разрушенном состоянии как музей армянской оккупации под открытым небом. Считаю, что во всех освобожденных городах должны быть созданы музеи оккупации. Наряду с мемориальными комплексами, памятниками, отражающими нашу Победу, должны быть созданы музеи оккупации. Концепцию этих музеев нужно разработать уже сейчас. В этих музеях должна быть отражена общая картина оккупационной политики Армении. В то же время там отдельно должны быть представлены каждый город, район, чтобы и граждане Азербайджана никогда этого не забывали, и приезжающие из-за рубежа гости увидели, против каких варваров мы вели войну, от какой беды мы спасли свои земли и Южный Кавказ", - отметил глава государства.