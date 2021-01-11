Состоялись очередные встречи глав Службы безопасности и Погранслужбы Азербайджана и Армении (версия 2)

(первая версия в 16:36)

БАКУ /Trend/ - Состоялись очередные встречи глав Службы безопасности и Погранслужбы Азербайджана и Армении, сообщает в понедельник Trend.

Глава Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и директор Национальной службы безопасности Армении Армен Абазян 8 января 2021 года провели встречи на нейтральной территории азербайджано-армянской границы, проходящей через Нахчыванскую АР, а 10 января встретились в приграничных населенных пунктах Воротан и Шурнух, относящихся к Сюникской области Армении.

В последней встрече участвовали: начальник Государственной службы Азербайджана Эльчин Гулиев и руководство погранслужбы Армении.