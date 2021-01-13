Президент Ильхам Алиев: С помощью хорошо известных международных компаний будет всесторонне оценен материальный ущерб

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приступил к процессу оценки ущерба. То есть, с помощью хорошо известных международных компаний будет всесторонне оценен материальный, культурный, моральный, экологический ущерб, что позволит нам подать в международные суды на агрессорское Армянское государство.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

«44-дневная война изменила ситуацию в регионе. Как я уже сказал, война закончилась. Мы должны перейти к следующей странице. Мы никогда не забудем боль, раны. Раны никогда не заживут. Мы никогда не забудем наших героев. Но в то же время мы должны смотреть в будущее и заново отстроить территории, полностью разоренные территории, и мы сделаем это, работа уже началась. Уже реализуются инфраструктурные проекты, городское планирование и многие другие важные элементы реконструкции. В нынешнем году мы выделили на эту работу капитальные средства», - отметил глава государства.