Джейхун Байрамов посетил посольство Азербайджана в Пакистане (ФОТО)
Политика 13 января 2021 17:54 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Пакистан министр иностранных дел Джейхун Байрамов посетил посольство Азербайджана в Исламабаде.
Как сообщает в среду Trend, информация об этом размещена на официальном аккаунте МИД Азербайджана в Twitter.
Сообщается, что министр возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, оставил запись в книге памяти посольства.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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