Джейхун Байрамов посетил посольство Азербайджана в Пакистане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Пакистан министр иностранных дел Джейхун Байрамов посетил посольство Азербайджана в Исламабаде.

Как сообщает в среду Trend, информация об этом размещена на официальном аккаунте МИД Азербайджана в Twitter.

Сообщается, что министр возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, оставил запись в книге памяти посольства.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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