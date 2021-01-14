БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда оказывал поддержку ИСЕСКО.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.

Гендиректор ИСЕСКО сказал, что разрушение городов, которые они увидели на освобожденных землях Азербайджана, является преступлением против человечества.

Он отметил, что в городе Физули даже дорог целых не осталось, а в Агдаме - лишь остатки культурных памятников.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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