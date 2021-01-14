Азербайджан всегда оказывал поддержку ИСЕСКО
БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда оказывал поддержку ИСЕСКО.
Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.
Гендиректор ИСЕСКО сказал, что разрушение городов, которые они увидели на освобожденных землях Азербайджана, является преступлением против человечества.
Он отметил, что в городе Физули даже дорог целых не осталось, а в Агдаме - лишь остатки культурных памятников.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)
Твиттер: @JeilaAliyeva
Лента новостей
Турал Ахмед в образе великого визиря Карабахского ханства Моллы Панаха Вагифа: Все началось с портрета в чалме (ФОТО)
Отечественная война - Азербайджанский музей объявил о приеме личных вещей шехидов и ветеранов Карабахской войны
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана о деятельности EconLAB по итогам 2020 года
Военная стратегия Азербайджана оказалась исключительно эффективной в труднопроходимой горной местности - UK Defense Journal
Технические работы по созданию Центра валидации на Цифровом торговом узле Азербайджана завершены - ЦАЭРКА
Запуск линий оптико-волоконной связи от Туркменистана до Афганистана – на пути к созданию информационного моста между странами мира (ФОТО)
Усиление деятельности поликлиник по коронавирусу в Азербайджане снизило нагрузку на службу скорой помощи
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО)
Мы продолжим работу по обеспечению соблюдения прекращения огня в Нагорном Карабахе - глава МИД Турции
Эскалация вооруженного конфликта в Карабахе продемонстрировала риски, возникающие в случае, когда конфликты остаются неразрешенными - ОБСЕ
Скончался заслуженный артист Азербайджана Исмаил Алекберов – "Шах Исмаил", "Кёроглу", "Лейли и Меджнун", "Ашуг Гариб" (ФОТО)