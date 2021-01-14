В техническую мисию ИСЕСКО войдут представители не только стран-членов организации - гендиректор

БАКУ /Trend/ - Постараемся, чтобы в состав технической миссии ИСЕСКО вошли не только представители стран-членов структуры, но и стран, которые не являются ее членами.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль- Малик, сообщает в четверг Trend.

По его словам, пока трудно назвать дату визита технической миссии, потому что для этого должны быть выбраны кандидаты: "В конце предстоящей недели будут назначены эксперты. Надеемся, что в конце февраля техническая миссия сможет совершить визит, после которого составление отчета не займет много времени".

Министр культуры Анар Керимов добавил, что миссию можно организовать не после полного, а частичного разминирования освобожденных от оккупации территорий: "Постараемся скорее осуществить эту миссию".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)