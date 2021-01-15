Заявление МИД Армении направлено на разжигание вражды - Муса Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Нам уже известен весомый ответ министерства иностранных дел Азербайджана на необоснованное заявление МИД Армении от 13 января 2021 года о якобы имевшем место массовом убийстве армян в Баку в январе 1990 года. К этому можно добавить множество неоспоримых фактов о массовом истреблении, зверской депортации коренного азербайджанского населения из Армении в 1918-1920 годах, а также о других вопросах.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

Он сказал, что заявление МИД Армении полностью основано на выдумках.

По словам депутата, документы подтверждают, что наряду с советскими спецслужбами ответственность за январские события 1990 года в Баку и в Сумгайыте в феврале 1988 года, также несут армянская церковь и организации Армении.

"Один из самых авторитетных архивных документов, который я использовал в своей монографии, опубликованной в Баку, Москве и Анкаре, подтверждает, что Армянская церковь была непосредственно причастна к провокации в Баку в январе 1990 года. Согласно документу, дьякон (священнослужитель низкого ранга) Армянской церкви в Баку Давтян С.С. посетил Эчмиадзин 8-10 марта 1988 года, побывал на приеме Католикоса всех армян Вазгена I, а затем встретился с иеромонахами Исаханяном, Мкртчяном и дьяконом Матевосяном. В ходе беседы Матевосян, которого интересовала ситуация в Баку и Сумгайыте, задавая вопросы о причинах нейтральной позиции бакинских армян по нагорно-карабахскому вопросу, сказал: "Они неспособны на великие дела, которые требуют больших жертв, они трусы". В ответ Давтян сказал, что действия армянского населения могут негативно повлиять на положение бакинских армян. На эти слова церковники хладнокровно ответили: "Здесь нет ничего страшного, их (имеется в виду бакинские армяне) можно принести в жертву", - подчеркнул Муса Гасымлы.

Депутат добавил, что слова служителей армянской церкви показали, насколько они далеки от желания обеспечить мир между двумя народами, наоборот, разжигают враждебность, выдвигают необоснованные территориальные притязания, а также их готовность принять непосредственное участие в кровавых действиях, придерживаясь этого направления.

"Заявление МИД Армении в лишний раз показывает, что такая традиционная деятельность, ставшая государственной политикой этой страны, продолжается после принятия и подписания трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года и направлена на разжигание вражды", - подытожил Муса Гасымлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)