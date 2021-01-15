Армения должна ответить перед международными судами - Лейла Абдуллаева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения должна ответить перед международными судами. Об этом, как передает Trend, сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении о выступлении Президента Азербайджана во время встречи с генеральным директором ИСЕСКО.

"В своем выступлении на встрече с Генеральным секретарем ИСЕСКО 13 января Президент Азербайджанской Республики в очередной раз разоблачил целенаправленную политику Армении, направленную на уничтожение исторического, материального и культурного наследия Азербайджана, десятилетиями проводившуюся на освобожденных территориях нашей страны.

Деятельность по уничтожению, разграблению и изменению происхождения исторических, культурных и религиозных памятников на территориях, находившихся под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет, преследующая цель предотвратить возвращение азербайджанцев в свои дома путем уничтожения всего, что принадлежит азербайджанскому народу на этих территориях, приравнивается к военным преступлениям. Конечно, Армения несет ответственность за эти преступления и должна ответить перед международными судами.

Относительно древних армянских религиозных и светских памятников хочу сказать, что такие памятники армян, не принадлежащих к Кавказскому этносу и массово переселившихся на Кавказ в 19 веке, возможно, существуют где-то еще. Я бы не стала комментировать этот вопрос, потому что он не относится к нашему региону.

Что касается необоснованных обвинений МИД Армении в том, что Азербайджан якобы не разрешает международным организациям, в частности ЮНЕСКО, посещать территорию, мы напоминаем МИД Армении, что в последние десятилетия именно Армения препятствовала визиту международных миссий на оккупированные территории Азербайджана. Этот факт четко отражен в отчете о деятельности ЮНЕСКО за 2005 год. Так, согласно отчету, правительство Азербайджана, выразив озабоченность в связи с защитой культурного наследия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях, запросило миссию по изучению фактов на эти территории, однако из-за военной оккупации Арменией территорий Азербайджана осуществление этой миссии было невозможно.

Азербайджанская сторона довела до сведения противоположной стороны свой ответ в связи с организацией миссии ЮНЕСКО. В целом, никакая третья сторона не может вмешиваться в процесс диалога между Азербайджаном и ЮНЕСКО.

Уверена, что миссия ЮНЕСКО/ИСЕСКО станет хорошей возможностью на объективных основаниях и с учетом реальных фактов довести до внимания международного сообщества акты вандализма, совершенные Арменией за 30 лет оккупации.

Азербайджан - мультикультуральная страна, и все мусульманские и христианско-албанские памятники в Карабахе относятся к историческому, культурному и религиозному наследию азербайджанского народа. Все памятники на территории Азербайджана охраняются на государственном уровне. Защита богатого наследия нашей страны и впредь будет обеспечиваться на высоком уровне, а также будут осуществлены работы по восстановлению, ремонту и реконструкции памятников на освобожденных территориях", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Редактор: Наталья Кочнева)