Президент Ильхам Алиев заложил фундамент дороги Физули-Шуша и аэропорта в Физулинском районе, совершил поездку в город Шуша (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:55)

БАКУ/Trend/ - 14 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундаменты дороги Физули-Шуша на 27-м километре автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе.

Как сообщает Trend, затем Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в освобожденной от оккупации культурной столице Азербайджана Шуше.

Управляя автомобилем по дороге в Шушу, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Мы выехали ранним утром. Направление – город Шуша.

Въезжаем на освобожденные земли. Доблестная азербайджанская армия, перейдя в наступление с этого направления, выдворила врага с наших земель.

Разрушенное армянами село Гараханбейли Физулинского района.

Недавно разработанный проект дороги Физули-Шуша включает строительство мостов и тоннелей. То есть, вместо объездных дорог на территориях со сложным рельефом предусмотрено строительство мостов и тоннелей. Новая дорога будет связана с Физулинским аэропортом, от нее планируется проложить новую дорогу к Иса булагы.

Глава государства и первая леди заложили фундамент дороги.

Президент Ильхам Алиев: Заложили фундамент дороги Физули-Шуша. А сейчас заложим фундамент Физулинского аэропорта, и в этом году, во всяком случае, должна быть сдана в эксплуатацию его взлетно-посадочная полоса.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент международного аэропорта в Физулинском районе.

Аэропорт со взлетно-посадочной полосой протяженностью 2800 метров будет оснащен инфраструктурой, соответствующей международным стандартам. Здесь будут созданы все условия для приема и отправки самолетов, удобства пассажиров.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Сегодня, 14 января, заложен фундамент Физулинского международного аэропорта. Я информировал азербайджанский народ о строительстве аэропорта. Это очень важный проект для развития наших освобожденных регионов. Физулинский международный аэропорт должен быть сдан в эксплуатацию в нынешнем году. Во всяком случае, взлетно-посадочная полоса должна быть сдана в этом году. А здание аэропорта будет сдано в эксплуатацию либо в нынешнем, либо в следующем году. Основная цель данного аэропорта - обеспечить приезд иностранных гостей в Шушу, потому что расстояние отсюда до Шуши невелико. Если учесть, что сегодня заложен фундамент новой четырехполосной, а местами шестиполосной автомобильной дороги Физули-Шуша, то зарубежные гости, прибыв в Физулинский международный аэропорт, очень удобно и быстро смогут добраться до Шуши.

Город Шуша объявлен мною культурной столицей Азербайджана. Дан старт работам по восстановлению города Шуша и возвращению ее исторического облика. В целом, с окончания войны прошло всего два месяца, но уже дан старт большой созидательной работе. Второй международный аэропорт на наших освобожденных землях будет построен на территории Кяльбаджарского или Лачинского районов. Сейчас выбирается место, и, таким образом, в ближайшее время должно быть обеспечено строительство двух международных аэропортов.

Большое возвращение начинается, дан старт всем работам. Уверен, что мы как за короткий срок - всего за 44 дня - изгнали врага с наших земель, так же в короткий срок восстановим исторические земли наших предков – Карабах!

Карабах – это Азербайджан!

Х Х Х

Затем Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева отправились в город Шуша.

Президент Ильхам Алиев: Мы заложили фундамент Физулинского международного аэропорта. В этом году Физулинский международный аэропорт должен быть сдан в эксплуатацию. Во всяком случае, должна быть сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, чтобы начиная с этого года граждане, иностранные граждане и проживающие за рубежом азербайджанцы могли спокойно прилетать самолетами в Шушу. Параллельно было дано указание приступить к работе по организации международных полетов из Физулинского международного аэропорта. В то же время можно будет спокойно прилетать сюда из других городов Азербайджана – Лянкярана, Нахчывана, Гянджи и выезжать в Шушу. А сейчас направление – город Шуша, по дороге будет представлена дополнительная информация.

Едем из Физули в Ходжавендский район. Затем отправимся в город Шуша. Перед нами открывается прекрасная картина - красивые, величественные горы с заснеженными вершинами, мы находимся в нашем замечательном Азербайджанском крае. А это село Шекерджик. Это село примыкает к городу Физули. При освобождении города Физули ожесточенные бои шли и за Шекерджик. Посмотрите, в период оккупации враг сравнял с землей эти территории. Мы уже были в городе Физули. Азербайджанский народ, весь мир видели и должны видеть эту чудовищную картину. Поэтому было дано указание пригласить иностранных гостей в Азербайджан, привезти их в эти регионы и показать вандализм, деяния армян. Весь мир уже знает, с каким диким врагом мы вели войну и какого страшного врага уничтожили. Эти горы наши.

Это – территория села Беюк Таглар Ходжавендского района. Посмотрите, какая у нас красивая страна. Героическая азербайджанская армия освободила эту территорию от оккупантов.

Глава государства, первая леди и их дочь Лейла сфотографировались здесь на память.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Продолжаем путь. Посмотрите, взошло солнце. Солнце тоже приветствует нас, озаряет наш путь. Мы едем в Шушу, освобожденную Шушу. Идет строительство дороги. Уверен, что она будет одной из лучших дорог нашей страны. Естественно, будет построена с самым высоким качеством. В то же время это живописная, историческая дорога, дорога, ведущая к Победе.

Этой дороги никогда не было. Наши героические военнослужащие прошли через эти территории. Мы же открыли эту дорогу всего за два месяца. В дальнейшем дорога, конечно, будет расширена и заасфальтирована. Граждане Азербайджана будут спокойно ездить в Шушу.

Затем Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли в Шушу.

Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поднял в городе Шуша наш трехцветный флаг.

Глава государства встретился с военнослужащими и выступил.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Дорогие военнослужащие, 8 ноября навечно останется в истории нашего народа. 8 ноября Азербайджан, освободив наш город Шуша от врага, одержал блестящую победу. Освобождение Шуши от оккупации требовало большого героизма, профессионализма, национального духа. Азербайджанские военнослужащие продемонстрировали все эти высокие качества.

Я приехал в Шушу по пути Победы. Эта дорога открыта сейчас, ее не было. Пройдя через горы, леса, ущелья, преодолев расстояние в десятки километров, героические азербайджанские военнослужащие по пути освободили от врага села, поселки, приблизились к Шуше, освободили от оккупантов вначале село Дашалты, а затем Шушу.

Уверен, что шушинская операция будет включена в учебники ведущих международных военных школ. У меня уже есть данные о том, что специалисты многих развитых стран анализируют каждый день 44-дневной Отечественной войны. Потому что каждый день этой войны – это день победы. Освобождение Шуши от оккупации явилось самым большим ударом по врагу. Потому что враг считал, что освободить Шушу невозможно и, наверное, в определенном смысле был прав. Ведь Панахали хан основал город так, что окружающие Шушу отвесные скалы и природный ландшафт защищают ее. В мае 1992 года в результате предательства тогдашнего руководства Азербайджана и тандема НФА-Мусават, который вел борьбу за власть, Шуша оказалась под оккупацией. В то время армяне назвали свою так называемую "операцию" "свадьбой в горах". Хотя никакой операции не проводилось. Шуша была покинута. Тогдашний министр обороны, который сказал, что если Шуша будет сдана, то он пустит себе пулю в лоб, трусливо бежал из Шуши. А после этого армяне придумали мифы об этой якобы операции – "свадьба в горах". Сейчас мы устроили им такую свадьбу, что они навеки запомнят этот урок. Героические сыны Азербайджана, проведя совершенную операцию, продемонстрировав смелость, доблесть, героизм, силу, национальный дух, освободили Шушу от оккупантов, и после долгого перерыва 8 ноября в Шуше был поднят флаг Азербайджана.

Выступая на открытии величественный Площади Государственного флага в Баку, я сказал, что настанет день, когда флаг Азербайджана будет поднят на оккупированных землях, в том числе в Шуше. Этот день настал. Помню, некоторые "представители" армянского сепаратистского режима в то время говорили, что флаг Азербайджана может быть поднят в Шуше только в том случае, если Азербайджан признает "Нагорно-Карабахскую республику" и откроет в Нагорном Карабахе свое посольство. Посмотрите, какие гадкие, заносчивые выражения использовались. Теперь сидят тихо, как мыши. Замолкли, не могут сказать ни слова. Мы пришли сюда как победители, подняли флаг, на всех освобожденных землях развевается флаг Азербайджана. Мы пришли сюда сражаясь. Никто не отдал нам эти земли просто так. Никакие переговоры не имели никакого значения. Мы убедились в том, что только собственными силами должны освободить свои земли, и сделали это. Мы всему миру доказали, продемонстрировали свою силу, смяли врага. Мы вынудили врага встать на колени перед нами, подписать акт о капитуляции. Так и случилось, и унизительный акт о капитуляции навсегда останется в истории. Весь мир говорит о нашей Победе. Ведущие органы печати всего мира пишут, готовят репортажи о блестящей победе Азербайджана. Сегодня публикуются аналитические статьи, будут написаны и книги.

44-дневная война нашей доблестной Армии – это война XXI века. Мы готовились к этой войне и не скрывали этого. Я неоднократно говорил, в том числе на многочисленных встречах с военнослужащими, что если враг не покинет наши земли по-хорошему, то мы вынудим его, прогоним с наших земель, что фактор силы сыграет свою роль. Так и случилось. Каждый день 44-дневной войны был днем победы. Каждый день мы наступали. Мы ни одного дня не отступали. Такое в войнах наблюдается очень редко. В войнах бывают наступления, отступления, маневры, мы же каждый день шли вперед. Еженедельно освобождали от захватчиков десятки населенных пунктов. В итоге, нанеся врагу сокрушительные удары, освободили более 300 населенных пунктов и Шушу. Мы вынудили их, всего за 20 дней они вывели свои войска из Агдамского, Лачинского и Кяльбаджарского районов, убрались с наших земель, и мы вернулись. С первого дня войны я говорил: убирайтесь с наших земель, немедленно возьмите обязательство. Причем говорил, что это обязательство должно взять руководство Армении, оно должно назвать дату - в такой-то день освободит земли, и я останавливаю войну. Иначе мы пойдем до конца. Несмотря на все угрозы, давление, телефонные звонки, я сказал, что мы пойдем до конца и прогоним врага с наших земель. И мы сделали это, пошли до конца, изгнали, и враг вынужден был 10 ноября подписать акт о капитуляции. Таким образом, войне был положен конец.

Эта война навечно останется в нашей истории. Мы одержали победу ценой крови, жизни наших шехидов, благодаря отваге наших военнослужащих. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да ниспошлет Аллах терпения их близким! Все семьи шехидов окружены заботой государства. Всем семьям шехидов государство предоставит квартиры, дома, начиная с этого года, уже дано указание. Пособие для семей шехидов было увеличено с 300 до 500 манатов, и эти семьи всегда будут находиться в центре внимания. Семьям 9 тысяч шехидов, погибших в первой Карабахской войне, государство уже предоставило квартиры и дома. Наши раненые военнослужащие окружены заботой государства. Будет решен вопрос реабилитации военнослужащих, ставших инвалидами, обеспечения их современными протезами. Тысячи военнослужащих, проявивших героизм на войне, награждены мною высокими орденами и медалями. "Орден Отечественной войны" является высшим военным орденом Азербайджана. Орден "Победа", орден "Карабах". Названия всех этих орденов предложил я сам. Военнослужащим, отличившимся в освобождении наших поселков и городов, вручены медали, носящие названия данных районов. Успешно продвигаясь по пути победы до Шуши, наша армия освободила Джебраильский, Физулинский, Ходжавендский районы, поселки Суговушан, Гадрут, горную гряду Муровдаг, южную часть Лачинского района, Губадлинский, Зангиланский районы и 8 ноября - город Шуша. 9 ноября враг сдался, поднял белый флаг, капитулировал и признал свое поражение.

Мы – народ-победитель. В последний раз я приезжал в Шушу 39 лет назад. 39 лет назад приезжал дважды и в первый раз - 14 января. Сегодня, 14 января, мы вновь находимся здесь. На сей раз я приехал как Верховный главнокомандующий победоносной азербайджанской армии, армии-победительницы. Я приехал как Верховный главнокомандующий Армии, сломившей хребет врагу, и здесь, под священным флагом, перед отважными военнослужащими говорю, что мы будем вечно жить на этих землях! Мы восстановим Шушу и все остальные наши разрушенные города и села. Мы восстановим все наши исторические памятники. Армения, прибегая к фальсификациям, распространяла во всем мире небылицы о том, что Шуша якобы является их древним городом. Как город, основанный Панахали ханом, может быть армянским?! Ведь это – события, дела недавней истории. Если они считали этот город своим, то почему привели его в такое плачевное состояние, почему разрушили все здания? Посмотрите в каком состоянии находится город! Камня на камне не осталось за 30 лет, они только построили виллы для себя, создали для себя условия.

Мы восстановим этот город. По моему указанию была командирована большая группа, все проанализировано. Вчера мне впервые было доложено, соответствующие указания уже даны. В ближайшее время мы планомерно обеспечим восстановление Шуши. Конечно, после этого мы должны беречь Шушу как зеницу ока. Наши военнослужащие, наши героические сыны будут охранять Шушу, чтобы враг не осмелился даже глядеть в эту сторону. Я сказал, что если кто-то в Армении думает о реванше, то он еще раз увидит наш железный кулак. Этот железный кулак сломал им хребет, раздавил их. Если против нас будет совершена какая-либо провокация, то наш ответ будет очень жестким, они сильно пожалеют, и вновь столкнутся с горьким поражением. Никто не сможет устоять перед нами. Отныне так будет всегда. Азербайджанская армия, спецназовцы, наши отважные сыны, бойцы воинских формирований должны беречь Шушу и все освобожденные земли как зеницу ока, чтобы враг больше не предпринимал таких попыток. А если попытается, то это закончится для него еще хуже.

Сообщая 8 ноября в Шехидляр хиябаны азербайджанскому народу об освобождении Шуши, я закончил выступление словами: "Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы возродим тебя!". Сегодня я повторяю эти слова. Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!

Х Х Х

В результате оккупации Арменией азербайджанских земель, в том числе Шуши, наши исторические, культурные памятники были разрушены, дома-музеи разграблены. В их числе и бюсты Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля в Шуше. Эти расстрелянные бюсты являются свидетелями армянского вандализма. В одном из своих выступлений Президент Ильхам Алиев сказал, что после восстановления территориальной целостности бюсты Бюльбюля, Натаван, Узеира Гаджибейли вновь будут установлены в Шуше. Эти слова главы государства стали уже реальностью. Бюсты гениальных личностей вновь установлены на прежнем месте в Шуше.

Выступая на состоявшемся по этому случаю мероприятии, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Сегодня я привез в Шушу бюсты наших гениальных личностей – Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, которые около 30 лет хранились во дворе Музея искусств в Баку. На этом месте находился Дом культуры, и именно здесь были установлены бюсты Узеир бека, Бюльбюля. Ненавистный разрушил Шушинский Дом культуры и расстрелял бюсты наших гениальных личностей.

Гейдар Алиев летом 1982 года лично участвовал в открытии бюста Хуршидбану Натаван. В то время я тоже находился здесь вместе с отцом. Бюст Хуршидбану Натаван был установлен чуть поодаль отсюда. После осквернения бюстов наших гениальных личностей армяне перевезли их в Армению, чтобы расплавить и продать. Каким же надо быть низким человеком, чтобы расстрелять памятные бюсты исторических личностей, осквернить их, а потом увезти и попытаться расплавить. В то время Полад Бюльбюльоглу узнал об этом и обратился к великому лидеру Гейдару Алиеву. В результате принятых мер эти бюсты забрали у армян. Должен откровенно сказать, что были куплены. Они продали их. Так же как всю жизнь все продают. Мы купили и бюсты. В то время мы привезли их и разметили во дворе Музея искусств.

В дальнейшем в различные времена некоторые люди обращались ко мне, предлагая установить эти бюсты в каком-нибудь уголке Баку, чтобы они там остались. Я сказал: Нет, мы установим их на своем месте лишь после освобождения Шуши от врага, и установили.

Бюсты наших гениальных личностей – символ Победы. Их души возрадовались. Они вернулись на Родину. Мы вернули их, изгнав врага, уничтожив его, выдворив с наших земель, вернув Шушу, освободив ее. Они будут находиться здесь, каждый, кто приедет в Шушу увидит армянский вандализм.

Историческая справедливость восстанавливается. Мы восстанавливаем историческую справедливость за счет силы, решительности, воли, смелости, стойкости, национального духа! Натаван, Узеир бек, Бюльбюль – олицетворение нашего национального духа. Светлая память о них всегда жила и будет жить в наших сердцах. Карабах – это Азербайджан!

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в здании бывшего Шушинского районного комитета партии.

Президент Ильхам Алиев: Ненавистный враг создал здесь для себя структуру, именуемую "мэрией". Это была приемная главаря хунты города Шуша. А это был кабинет бывшего проклятого "главы исполнительной власти" города "Шуши" так называемой "Нагорно-Карабахской республики". Не "Шуши", а Шуша. Пусть не забывают, железный кулак на месте. А в этой комнате бандиты отдыхали. Это – их книги, посмотрите. Им место на свалке. Все это станет музейными экспонатами. Разобрали и унесли кондиционер. Убегая из Шуши, в этой спешке воры нашли время унести и кондиционер. Отсюда открывается вид на площадь. Разбитые стекла, отсюда также видны бюсты.

Х Х Х

Покидая Шушу, армяне совершили массовое воровство и грабеж также в административных зданиях. К примеру, разобрали и унесли все кондиционеры и оборудование отопительной системы в этом здании. Это, безусловно, проявление их жадности и в то же время воровской натуры. В то же время это – показатель позорного конца тех, кто в 30-летний период оккупации подверг культуру азербайджанского народа вандализму.

Х Х Х

Глава государства, первая леди и их дочь Лейла ознакомились с Натаван булагы.

Президент Ильхам Алиев: В 1982 году мы вместе с отцом находились здесь, перед Натаван булагы. Спустя 39 лет я вернулся как Верховный главнокомандующий победоносной армии. Шуша вновь наша! Шуша - вновь Азербайджан!

Глава государства поинтересовался снабжением города Шуша водой и электроэнергией.

Было отмечено, что в настоящее время город нормально снабжается и водой, и светом.

Президент Ильхам Алиев отметил, что дворец Натаван, функционировавший в советское время как детский санаторий и разрушенный армянами после оккупации, будет восстановлен как дом ханской дочери.

Глава государства и члены его семьи сфотографировались на память перед дворцом Натаван.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева также ознакомились с разрушенным домом-музеем Бюльбюля.

Указывая на разрушенный бюст Бюльбюля, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Очередной вандализм, очередное проявление враждебности армян. Посмотрите, в какое состояние они привели бюст, дом гениального Бюльбюля. Мы сполна ответили им за это. Мы ответили им на поле боя, отомстили за всех наших шехидов, их кровь не осталась на земле. Ненавистный враг, совершивший Ходжалинский геноцид, культурный геноцид, потерпел поражение на поле боя, был уничтожен. Уверен, что Полад приедет и восстановит дом своего отца.

Х Х Х

Глава государства, первая леди и их дочь Лейла также посетили мечети Ашагы Говхарага и Юхары Говхарага.

Президент Ильхам Алиев и этим мечетям подарил священный Коран.

Х Х Х

Затем Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в церкви Газанчи в Шуше.

Одним из памятников, подвергшихся армянскому вандализму в городе Шуша, является комплекс музея-мавзолея жившего в XVIII веке общественно-политического деятеля, визиря Карабахского хана Моллы Панаха Вагифа. В 1982 году с участием общенационального лидера Гейдара Алиева состоялось открытие комплекса музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа.

Мавзолей, построенный на могиле выдающегося поэта на знаменитом Джидыр дюзю в городе Шуша, имеет четырехугольную форму и был украшен мрамором. Здесь также демонстрировались около восьмидесяти относящихся к тому периоду экспонатов, отражавших жизнь Вагифа в Шуше. В результате оккупации в мае 1992 года армянскими вооруженными силами города Шуша здание комплекса и представленные здесь экспонаты были уничтожены.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли на место, где в свое время находился бюст Моллы Панаха Вагифа.

Президент Ильхам Алиев: Это тоже историческая фотография. Гейдар Алиев перед бюстом Вагифа. На фотографии видны и минареты мечети. Бюст Вагифа разрушен армянами. На его месте они построили такую уродливую лавку. Это - очередное проявление вандализма армян, очередное преступление.

Глава государства и члены его семьи посмотрели разрушенный мавзолей Вагифа.

Выступая перед мавзолеем, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа, построенного по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, состоялось ровно 39 лет назад – 14 января 1982 года. Я помню этот исторический день. В то время я стоял на этом месте рядом с отцом. Есть и исторические видеокадры. Была очень морозная, снежная погода. Шел сильный снег. Но, несмотря на это, люди, азербайджанская интеллигенция, собравшиеся на данное мероприятие, не ощущали холода. Потому что открывался грандиозный мавзолей Моллы Панаха Вагифа - визиря Карабахского хана. Эту инициативу выдвинул великий лидер Гейдар Алиев, под его руководством были проведены строительные работы и возведен красивый, величественный мавзолей.

В то время – в советский период возведение мавзолея в честь человека, являвшегося визирем хана, было необычным событием. Сейчас каждый может считать это естественным событием, но в то время – в период социализма возведение мавзолея в честь визиря хана было действительно чрезвычайным событием. Именно благодаря настоянию и смелости Гейдара Алиева Азербайджан в то время смог добиться этого. Это место тоже было выбрано неслучайно. Здесь находится могила Моллы Панаха Вагифа. Создание и открытие мавзолея, с одной стороны, являлось признаком уважения Азербайджанской Республики к своей истории, а азербайджанского народа - к своим гениальным личностям. С другой стороны, открытие мавзолея в Шуше еще раз подтверждало, что Шуша – это азербайджанский город.

Цель включения Шуши в состав Нагорно-Карабахской автономной области при ее создании была ясна: постепенно стереть здесь азербайджанский след, арменизировать данную территорию, чтобы азербайджанцы составляли меньшинство на этой территории своей республики. Цель была в этом. При великом лидере Гейдаре Алиеве – в 1969-1982 годах - благодаря его усилиям, политике, в том числе прокладке железной дороги из Евлаха и Агдама в Ханкенди, созданию предприятий в Нагорном Карабахе и работе на этих предприятиях специалистов из различных мест Азербайджана, национальный состав здесь значительно изменился в пользу азербайджанского народа. В 1982 году азербайджанцы составляли 25 процентов населения Нагорно-Карабахской автономной области. Если бы в то время Гейдар Алиев остался в Азербайджане, то в течение следующих 10 лет азербайджанцы составили бы большинство в Нагорно-Карабахской автономной области, и, таким образом, здесь никогда не могло бы возникнуть никакого конфликта или сепаратизма, сепаратизм не мог бы поднять голову.

Дальновидность великого лидера, его привязанность к родному народу, любовь к родной литературе, культуре проявились в строительстве этого мавзолея. Еще раз хочу сказать, что в официальной советской идеологии ханства преподносились как антинациональное образование, ханы представлялись общественности как враги. Согласно официальной идеологии советского государства, ханства, существовавшие на территории Азербайджана, словно только эксплуатировали людей. Словно азербайджанский народ только и ждал, чтобы ханства были ликвидированы и была установлена советская власть. Естественно, это – абсурд. Азербайджанский народ веками жил мечтой о свободе и независимости. К сожалению, значительная часть нашей истории прошла в формате колониализма. Мы жили в составе других государств. Нас вынудили к этому, силой, а не по доброй воле.

Великий лидер и в советское время многое делал для того, чтобы национальный дух находился на высоком уровне. Открытие этого мавзолея было историческим событием. Я хорошо помню тот день. Я стоял где-то там, в стороне, а здесь – отец и видные деятели культуры. Помню, азербайджанские и армянские поэты читали стихи. Армянские поэты читали стихи и на азербайджанском языке. Это был праздник дружбы, мероприятие дружбы, никому и в голову не могло прийти, что через несколько лет здесь поднимет голову сепаратизм, Армения развяжет агрессию против Азербайджана, у нас отнимут наши исторические города, приведут в такое состояние наши исторические памятники, мечети, этот мавзолей, попытаются стереть многовековое наследие азербайджанского народа в Карабахском крае. Никому и в голову это не могло прийти. Я неоднократно говорил, еще раз хочу сказать: если бы Гейдар Алиев не уехал в 1982 году из Баку в Москву, если бы не получил назначения в Москве, он никогда бы не допустил, чтобы сепаратизм поднял здесь голову, никогда. Однако когда Гейдар Алиев пришел к власти, Шуша, Кяльбаджар, Лачин, Дашалты, все прилегающие регионы уже находились под оккупацией, и между Нагорным Карабахом и Арменией была создана географическая связь.

Виновником этого является власть Народного фронта-Мусавата. Они совершили предательство, а потому трусливо бежали и спрятались, дезертировали, продали Шушу. Сдали врагу такую неприступную крепость, как Шуша, чтобы сместить тогдашнюю власть в Азербайджане и прийти к власти. Так и случилось. Сдача Шуши привела к падению тогдашней власти. Воспользовавшись этим, Народный фронт пришел к власти после захвата Шуши и сдачи Лачина врагу. Каждый может видеть эту историю, это – недавняя история. Народный фронт-Мусават совершили измену, предательство, преступление только для того, чтобы прийти к власти. Что они сделали потом? Потом они возвели в Азербайджане грабеж на уровень государственной политики, объявили взяточничество своим идеологическим принципом, оставили в истории азербайджанского народа пятно предательства и дезертирства. Предатели из Народного фронта-Мусавата опозорили наш народ в глазах всего мира. Кто такая Армения, чтобы мы терпели от нее поражение? Кто? Народный фронт-Мусават, антинациональные элементы сдали Шушу врагу, а сами бежали и спрятались.

После этого армянские вандалы сравняли с землей все наши города. Находясь сейчас на освобожденных землях, я вижу это своими глазами, должен увидеть и весь мир. Они сравняли с землей наши мечети, могилы, исторические памятники, все здания. Этот мавзолей тоже разрушили враги-чужеземцы. В этой части мавзолея были узоры. Есть исторические фотоснимки, все снято и разграблено, мавзолей разрушен.

Какое же чувство вражды надо было иметь в сердце, чтобы учинить такой вандализм. Его совершил тандем Саргсян-Кочарян. Именно тандем Саргсян-Кочарян привел наши города в такое состояние. Мы уничтожили бандитов, ходжалинских палачей, преподносящих себя как лжегероев. Мы уничтожили их армию. Проявив героизм, поднявшись по отвесным скалам, мы вернули Шушу, захваченную их армией. Сражаясь против пушек и танков с легким оружием, ножами, мы уничтожили их армию. Где они находились? Бежали и скрылись в Иреване. Один из них сунулся сюда. Но через пять дней бежал, как заяц. Другой вообще помалкивал. Есть и третий, военный преступник – Оганян, причем родился здесь, на нашей земле. Во время войны приехал якобы защищать Шушу. Мы прогнали его, как собаку. Сейчас опять слоняется в Армении. Говорит грязные слова. Все увидели, что случается с теми, кто нас задевает. Пусть никто не забывает этого железного кулака. Мы сломали хребет врагу. Если понадобится, сломаем еще раз. Кочарян-Саргсян, враги азербайджанского народа, вы привели эти места в такое состояние. Я пришел как Верховный главнокомандующий победоносной Армии, и стою здесь, на своей земле. Вашего следа здесь нет и больше не будет, никогда не будет.

Сегодня в Нагорном Карабахе некоторые элементы, именующие себя политиками, вновь пытаются поднять голову. Пусть не забывают, что не следует испытывать наше терпение, пусть не забывают 44-дневной войны. А то заявляют, что создадут армию и вернут земли обратно? Придите, заберите. Придите сюда, вы здесь, недалеко. Приходите и заберите, посмотрю, как вы это сделаете. Мы прогнали, вышвырнули вас как собак, отправили к черту.

Дни поэзии Вагифа будут восстановлены. Я уже дал указание, они будут проведены в этом году. В этом году будет проведен фестиваль "Хары бюльбюль". Мы уже приступаем к восстановлению Шуши. В настоящее время готовится генеральный план. Проинспектированы все здания. Шуша как культурная столица Азербайджанского государства станет одним из самых красивых городов мира. На самом деле так было всегда. Просто ненавистный враг разрушил все наши исторические памятники. Но мы восстановим их. Вернем им первоначальный облик. Азербайджанский народ впредь будет жить в Шуше вечно. Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!

Х Х Х

В рамках поездки в Шушу Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали на Джыдыр дюзю.

Джыдыр дюзю – это территория, где исторически проводились скачки, где со времен Карабахского ханства местное население отмечало Новруз байрамы. На этой территории проводились многочисленные национальные народные игры. Победителям игр вручали золотые монеты или зерно, пшеницу, предметы обихода. Здесь проводились соревнования по борьбе, бегу, стрельбе из лука и другие игры. Впоследствии на этой территории проводились конные соревнования, народная игра човкан, поэтому она стала называться Джыдыр дюзю.

Президент Ильхам Алиев:

- Это - Джыдыр дюзю. Дорогой, родной для каждого из нас Джыдыр дюзю. Шушу невозможно представить без Джыдыр дюзю, а Азербайджан – без Шуши. Мы вернулись в Шушу, вернулись на Джыдыр дюзю, на этом историческом месте отныне будут слышны звуки мугама, будут исполняться азербайджанские песни, проводиться большие мероприятия, празднества.

Некоторое время назад оккупационные силы совершили на этом священном для нас месте уродливые действия, чтобы задеть наше самолюбие, оскорбить азербайджанский народ – весь мир уже знает об этом, - танцевали "Яллы". От них не осталось и следа, мы выдворили их. Сегодня и Джыдыр дюзю, и Шуша, и Карабах свободны. Хозяева этой земли вернулись, с оружием в руках, с флагом, с любовью к Родине в сердцах. Любовь к Родине привела нас к Победе. Любовь к Родине, патриотизм стали основным фактором нашей Победы.

Я очень рад, что в последние годы в Азербайджане появилось патриотичное, сильное молодое поколение, воспитанное в национальном духе. Семнадцать лет я являюсь руководителем Азербайджана. Подросшее за эти годы поколение освободило наши земли. Наши граждане всех поколений внесли большой вклад в эту Победу. Но должен сказать, что основная нагрузка пришлась на молодое поколение, которое выполнило основную задачу. Тем, кому в 2003 году было 10, 15 лет, сегодня – 27-32 года. Их патриотизм, чувство ненависти к врагу повели нас к Победе, и Азербайджан восстановил историческую справедливость. Молодое поколение, старшее поколение, опытные люди, весь наш народ, представители всех этнических групп сплотились в единый кулак. Неслучайно, символом нашей Победы избран кулак. Я говорил, хочу еще раз сказать здесь, на Джыдыр дюзю, что этот кулак является и силой, и единством. Единство и без того у нас было на достаточно высоком уровне, а после этого будет еще сильнее. Побеждают страны, где есть единство. Побеждают волевые лидеры, которые ни на кого не оглядываются, никого не боятся, отстаивают национальные интересы. Все увидели это на примере Азербайджана.

Мы одержали победу, Армения потерпела поражение. В то же время мы правы. Наша война была справедливой. Война Армении – захватнической. Справедливость восторжествовала благодаря силе, воле, политике, единству! Слава азербайджанскому народу! Да здравствует Азербайджан!

Х Х Х

В период оккупации армяне начали здесь строительство здания для того, чтобы перенести "парламент" так называемой "Нагорно-Карабахской республики" в город Шуша. Однако доблестная Азербайджанская армия развеяла это намерение врага в пух и прах. 8 ноября 2020 года Шуша была освобождена от оккупации. Строительство здания "парламента" пресловутого режима осталось незавершенным.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Пресловутый режим заявил, что перенесет "парламент" "Нагорно-Карабахской республики" в город Шуша. Таким образом, должна была быть предпринята очередная попытка арменизировать город Шушу. Вот это здание они начали строить как здание "парламента" "Нагорно-Карабахской республики". Но не успели. Мы пришли, пришли хозяева этой земли, изгнали их отсюда, и, таким образом, их грязные намерения не осуществились. Ко всем чертям, в ад пошли и "парламент", и статус. Карабах – это Азербайджан!

Х Х Х

Затем Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с разрушенным зданием Шушинского реального училища, ставшим жертвой армянского вандализма.

Президент Ильхам Алиев: В мире нет второй такой лживой нации, как они. Это здание тоже будет восстановлено

Отметим, что Шушинское реальное училище считалось образцовым просветительским учреждением своего времени. Его выпускниками были известные азербайджанские писатели Абдуррагим бек Ахвердиев и Юсиф Везир Чеменземинли.

В мае 1992 года после оккупации города Шуша армянские вандалы сожгли и разрушили здание реального училища.

Х Х Х

15 января Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева вновь прибыли на Джыдыр дюзю.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Сегодня, 15 января, ранним утром мы вновь приехали на Джыдыр дюзю. Мы уже уезжаем из Шуши в Баку. Нам хотелось перед отъездом еще раз посмотреть на это священное, историческое место, еще раз полюбоваться его красотой, сказать Шуше "Большое спасибо", "До новых встреч". Мы вернулись на нашу родную землю, освободили Шушу. Отныне азербайджанский народ вечно будет жить в Шуше.

Вчера мы посетили в Шуше все исторические памятники, наши священные мечети. С болью в сердце могу сказать, что имеющиеся здесь разрушения причиняют боль всем гражданам Азербайджана. Однако мы увидели Шушу разрушенной, но не сломленной, величественной, что вызывает у нас чувство безграничной гордости. Шуша стоит на ногах, она не сломилась, не покорилась! Как ни старался презренный враг, ему не удалось изменить облик Шуши. Мы залечим все ее раны. Шуша станет одним из самых красивых городов мира.

Вчера ночью мы решили остаться в Шуше, хотя должны были вернуться в Баку. Но я посчитал, что мы обязательно должны остаться в Шуше. Потому что Президент Азербайджана впервые приехал в Шушу. Нашей независимости около 30 лет. Однако впервые за эти тридцать лет Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий приехал в Шушу, остался здесь и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши.

Уникальная архитектура, рельеф, природа, климат, аура города неповторимы. Вчера я отметил, что впервые побывал в Шуше в 1982 году. В то время здесь было проведено несколько массовых мероприятий. То есть, мне не довелось увидеть Шушу такой, как вчера, сегодня, в таком виде. Я еще раз убедился в том, что уникальная аура, природа, архитектура этого города – наше большое достояние.

Этой ночью я спал всего пять часов. Проснулся в 5 утра, не знаю, почему. Может быть, вчерашний день был очень волнующим, потому что увидеть Шушу, вернуться в Шушу – неповторимое чувство. Возможно, живописной природы, климата Шуши достаточно для того, чтобы человек не хотел долго спать. Перед возвращением в Баку я вновь вернулся сюда, на Джыдыр дюзю, историческое место Шуши, чтобы еще раз обратиться к азербайджанскому народу. Сказать, что мы – счастливый народ, мы восстановили нашу территориальную целостность. Мы счастливый народ, потому что утвердили себя как независимое государство. Еще раз сказать, что Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева были приглашены к чаю на Джыдыр дюзю.

Президент Ильхам Алиев: Чай в стаканах "армуду" с пахлавой на Джыдыр дюзю. На радость друзьям и назло врагам