Азербайджан - лидер по военной мощи на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обосновался на 64-м месте среди 138 стран в рейтинге "Глобальная огневая мощь" (Global Firepower Index) на 2021 год, сообщает в понедельник Trend.

Что касается других стран в регионе Южного Кавказа, Грузия занимает 92-е, а Армения – 100-е место в рейтинге.

При составлении рейтинга "Глобальной огневой мощи" учитываются 50 индивидуальных факторов для определения показателя той или иной страны.

В расчет принимаются количественные показатели и мощь авиации, бронетехники, военно-морских сил и так далее. Кроме того, учитываются наличие природных ресурсов, рабочей силы, транспортные и логистические возможности государства. Важное место отводится размерам военного бюджета, внешнего долга, валютным резервам страны и ее покупательной способности.