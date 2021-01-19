Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индонезийскому коллеге

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил Президенту Индонезии Джоко Видодо письмо с соболезнованиями.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего на острове Сулавеси.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Индонезии, желаю исцеления пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме главы государства.