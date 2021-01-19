В Азербайджане внесены изменения в "Положение о службе в таможенных органах"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в утвержденное Законом Азербайджанской Республики № 768-IQ от седьмого декабря 1999 года "Положение о службе в таможенных органах".

Как сообщает во вторник Trend, согласно изменениям, статьи 95 и 124 утвержденного Законом Азербайджанской Республики № 768-IQ от седьмого декабря 1999 года "Положении о службе в таможенных органах" даются в следующей редакции:

"Статья 95. Выплата денежных вознаграждений должностным лицам таможенных органов регулируется нормативными правовыми актами о вознаграждении государственных служащих";

"Статья 124. В случае прекращения службы должностных лиц таможенных органов на основаниях, предусмотренных пунктами 2-6 части первой статьи 120 настоящего Положения, им выплачивается единовременная выплата в шестикратном размере их должностной заработной платы, и эта сумма не облагается налогом".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)