Для разминирования освобожденных территорий в Азербайджан из России доставлена новая техника (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Группа пиротехников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает операцию по разминированию освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, в целях дальнейшего повышения эффективности операции по разминированию в рамках налаженного тесного сотрудничества между двумя министерствами 18 января МЧС России доставило в нашу страну дополнительную пиротехническую группу, технику и оборудование. Группа, техника и оборудование, прибывшие в нашу страну авиарейсом, были встречены МЧС Азербайджана в аэропорту Гянджи и доставлены в Карабахский региональный центр министерства для проведения работ по разминированию.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)