Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с годовщиной трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Посольство Казахстана в Азербайджане сделало заявление в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января, передает Trend в среду со ссылкой на посольство.

«В связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января Посольство Казахстана выражает искреннее сочувствие народу Азербайджана и чтит светлую память невинных жертв, погибших во имя свободы», - говорится в заявлении.

Отметим, что в Азербайджане в среду чтят память жертв трагедии 20 Января.

Ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 Января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

В 44-дневной Отечественной войне Азербайджан вышел победителем, восстановив свою территориальную целостность. Азербайджанский народ всегда будет помнить своих шехидов, души которых теперь на небесах. Светлая память о них всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа.

(Автор: Наргиз Садыхова)