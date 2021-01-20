Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с годовщиной трагедии 20 Января
БАКУ /Trend/ - Посольство Казахстана в Азербайджане сделало заявление в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января, передает Trend в среду со ссылкой на посольство.
«В связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января Посольство Казахстана выражает искреннее сочувствие народу Азербайджана и чтит светлую память невинных жертв, погибших во имя свободы», - говорится в заявлении.
Отметим, что в Азербайджане в среду чтят память жертв трагедии 20 Января.
Ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.
День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 Января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.
В 44-дневной Отечественной войне Азербайджан вышел победителем, восстановив свою территориальную целостность. Азербайджанский народ всегда будет помнить своих шехидов, души которых теперь на небесах. Светлая память о них всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа.
(Автор: Наргиз Садыхова)