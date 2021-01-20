Начата работа для проведения в Шуше фестиваля "Хары Бюльбюль" и Дней поэзии Вагифа - министр культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мы начали работу по проведению в Шуше фестиваля "Хары Бюльбюль" и "Дней поэзии Вагифа".

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе встречи с делегациями Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) и Фонда Тюркской культуры и наследия сказал министр культуры Анар Керимов.

Во встрече принимали участие генсек Тюркского совета Багдад Амреев, генсек ТЮРКСОЙ Дусен Касеинов, президент Фонда Тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, заместитель генерального секретаря Тюркского совета Гисмет Гёзялов, проект-директоры организации Фаррух Джумаев и Бобур Тагаев, представитель минкультуры Азербайджана в ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы.

Тепло приветствуя гостей, Анар Керимов высоко оценил визиты делегаций на освобожденные территории Агдамского и Физулинского районов, сказав, что для нас очень важен визит на эти территории, а также добрые намерения людей, которые поддерживают и дружат с Азербайджаном.

"44-дневная Отечественная война закончилась Победой Азербайджана и возвращением земель спустя 30 лет. Я хотел бы особо отметить поддержку Азербайджана тюркоязычными странами во время войны. Мы почувствовали эту поддержку как со стороны общества, так и со стороны политического мира. Как вам, наверное, известно, несколько дней назад во время визита в Азербайджан делегация ИСЕСКО также посетила наши освобожденные территории, на которых мы намерены реализовать новые проекты. В этих процессах вопросы сотрудничества с тюркоязычными странами также должны быть организованы более тесно. Как вам известно, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил провести в этом году в Шуше фестиваль "Хары Бюльбюль" и "Дни поэзии Вагифа", мы уже начали работу над этим. Есть территории, которые нужно очистить от мин, строится дорога от Физули до Шуши, готовится новая инфраструктура. Мы в свою очередь должны внести свой вклад в эту созидательную работу и познакомить мировую общественность с колыбелью нашей культуры - городом Шуша и Карабахом", - сказал Анар Керимов.

Затем министр поделился своим мнением о мероприятиях, которые будут проведены в связи с "Годом Низами". По его словам, юбилей великого Низами Гянджеви будет отмечаться не только в Азербайджане, но и в ряде зарубежных стран.

"Верю, что представители тюркоязычных стран внесут свой вклад, активно участвуя в мероприятиях и фестивалях, проводимых в связи с "Годом Низами"", - добавил Анар Керимов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)