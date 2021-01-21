В Азербайджане продолжается работа по улучшению соцобеспечения семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Продолжается работа по улучшению соцобеспечения семей шехидов, передает в четверг Trend.

Очередные меры в этом направлении отражены в поправках, которые предусматривается внести в закон Азербайджана "О занятости".

Согласно поправкам, предлагается включение членов семей шехидов в категорию лиц, нуждающихся в особой социальной защите, в том числе при трудоустройстве. Так, членам семей шехидов, наряду с другими уязвимыми группами, будет отдаваться предпочтение при организации профессионального обучения, социальных рабочих мест, самозанятости безработных лиц.

Ряд законодательных актов, принятых в последнее время государством, в том числе предлагаемые поправки, нацелен на улучшение социального обеспечения семей шехидов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)