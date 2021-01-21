Президент Ильхам Алиев: Подписание меморандума по месторождению «Достлуг» – знаменательное событие, которое будет иметь позитивные последствия

БАКУ/Trend/ - Подписание меморандума по месторождению «Достлуг» – знаменательное событие, которое будет иметь позитивные последствия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции в связи с подписанием между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

«Хотел бы особо отметить Вашу личную заслугу в деле укрепления транспортно-логистического потенциала Туркменистана. Потому что в вопросах, связанных с транзитом, без взаимодействия с соседними странами невозможно добиться результата. И то, что мы сегодня отмечаем высокий уровень транспортно-логистической инфраструктуры, это говорит о целенаправленной деятельности Туркменистана и Азербайджана в этой сфере. Это создает огромные возможности для всех стран, расположенных в нашем регионе, и даже далеко от региона – на пространстве Евразии, потому что транспортная сфера объединяет. Точно так же, как энергетическая сфера. То, что мы сегодня подписываем этот меморандум – еще раз хочу сказать – знаменательное событие, которое будет иметь позитивные последствия.

Хотел бы также коснуться вопроса, о котором Вы сказали, - о региональном сотрудничестве. Уже существует трехсторонний формат сотрудничества между Азербайджаном, Туркменистаном и Турцией, Азербайджаном, Афганистаном и Туркменистаном. Это сотрудничество нацелено на конкретный результат, на создание более благоприятных условий для ведения бизнеса, для реализации крупных инфраструктурных проектов»,- сказал Президент Ильхам Алиев.