Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с грузинским коллегой

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани 22 января состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов искренне поздравил своего грузинского коллегу с назначением вице-премьером Грузии и пожелал ему успехов в работе.

Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, а также перспективах сотрудничества в различных сферах согласно повестке дня двусторонних отношений.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)