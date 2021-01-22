Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с грузинским коллегой
БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани 22 января состоялся телефонный разговор.
Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов искренне поздравил своего грузинского коллегу с назначением вице-премьером Грузии и пожелал ему успехов в работе.
Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, а также перспективах сотрудничества в различных сферах согласно повестке дня двусторонних отношений.
Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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