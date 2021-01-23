Чиновники должны быть честными, лояльными к народу и государству, обладать профессиональными качествами – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Чиновники и уполномоченные лица должны быть честными, скромными, лояльными к народу и государству, обладать необходимыми профессиональными качествами.

Как передает в субботу Trend, об этом в ходе вебинара, организованного конкурсом "Восхождение", сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий Отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента подчеркнул, что 2020 год – исключительный период в жизни и истории азербайджанского народа. Он отметил, что под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего наш народ добился исторической победы в Отечественной войне благодаря героизму наших отважных солдат и офицеров.

По словам Хикмета Гаджиева, коммуникационная стратегия является одним из важнейших направлений деятельности государственных органов. Таким образом, живое общение с гражданами, обеспечение удовлетворенности граждан, правильная и эффективная передача информации общественности считаются основными задачами, стоящими перед государственными структурами. Помощник Президента добавил, что чиновники и уполномоченные лица должны быть честными, скромными, лояльными к народу и государству, обладать необходимыми профессиональными качествами, трудолюбием, уметь эффективно организовывать свою деятельность и правильно осуществлять выбор целей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)